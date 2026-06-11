A decisão de Galvão Bueno não narrar abertura da Copa no SBT

Na torcida pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo, uma voz embala os corações de apaixonados por futebol há décadas. Galvão Bueno, agora no SBT, é figura certa na transmissão dos jogos do Brasil. E assim será nesse Mundial.

Mas não conte com ele para muitas outras partidas. Ele deve também ficar com a final, mesmo sem o Brasil por lá. A ideia é que ele faça apenas as principais transmissões, sem se desgastar muito no ar. Por isso ficou de fora da narração de abertura no México, na tarde desta quinta-feira, 11. Na partida entre o país anfitrião e África do Sul, válido pelo Grupo, a partida histórica ocorreu no tradicional Estádio Azteca, na Cidade do México, com narração de Tiago Leifert

O formato da atração de Galvão no SBT, antes mesmo da Copa, procura misturar debate esportivo, entretenimento, música, humor e participação de plateia, aproximando-se mais do estilo popular tradicional do SBT do que das mesas-redondas esportivas clássicas. O próprio Galvão definiu o programa como uma união entre o seu “DNA” e o da emissora, contando com nomes como Mauro Beting, Mauro Naves, Nadine Basttos e Vampeta.

Em termos de audiência, a estreia foi considerada positiva para os padrões atuais da emissora paulista. O programa alcançou cerca de 5 milhões de pessoas, registrou pico de 4,5 pontos na Grande São Paulo e chegou à vice-liderança em alguns momentos, tornando-se uma das maiores audiências do canal naquele dia.

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