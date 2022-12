Técnico expõe papo com Cristiano Ronaldo: ‘Não ficou satisfeito, é normal’

O treinador da seleção de Portugal, Fernando Santos, admitiu nesta sexta-feira, 9, que Cristiano Ronaldo não ficou satisfeito com a condição de reserva na goleada por 6 a 1 do país sobre a Suíça, na última terça, 5, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. A revelação aconteceu em entrevista coletiva às vésperas do confronto diante de Marrocos – neste sábado, 10, às 12h (de Brasília), no estádio Al Tumama.

“Tivemos uma conversa na minha sala. Disse a ele: ‘Cristiano, não conto contigo para o onze [que iniciarão o jogo], mas acho que será muito importante para nós nesta condição. Achava que a entrada dele no segundo tempo podia resolver o jogo. Se ficou satisfeito? Não, sempre jogou como titular. É normal. Mas foi uma conversa normal, tranquila”, minimizou Santos.

O treinador ainda explicou ter quebrado um hábito de não revelar as escalações com antecedência em respeito ao atacante, capitão e maior artilheiro da seleção, além de vencedor por cinco vezes do prêmio Bola de Ouro.

“Essa conversa aconteceu, mal seria se ela não tivesse acontecido. Só revelo a equipe quando chego ao estádio. Sempre fiz assim. Essa conversa tinha que ocorrer, era questão de justiça da minha parte. Não faço isso para todos, é verdade. Mas era o capitão, alguém que é quem é, alguém que já deu tanto ao futebol português, claro que tinha de ser essa conversa com ele”, explicou.

“Aconteceu no dia do jogo, logo depois de almoço. Não conversei com o Ronaldo antes. A única conversa que tive com ele foi para explicar as razões da reserva, no dia das oitavas de final”, acrescentou.

A maior referência portuguesa foi o assunto central da entrevista do treinador. A repercussão pela escolha aumentou nos últimos dias pelo fato de que Gonçalo Ramos, o escolhido para ocupar a vaga do camisa 7, marcou três gols e deu uma assistência na partida.

Na quinta-feira, 8, Cristiano Ronaldo mandou um recado via redes sociais após a Federação Portuguesa de Futebol negar que tenha ameaçado abandonar o Mundial. O jornal português Record publicou que o atacante discutiu fortemente com o técnico Fernando Santos e cogitou até ir embora do Catar.

“Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas. Uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário. Uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim! Acreditem conosco! Força, Portugal!”, escreveu Cristiano no Instagram

A entidade do país desmentiu a publicação e afirmou que “em momento algum o capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipe

Dias antes, Kátia Aveiro e Elma Aveiro, irmãs do atacante, desabafaram publicamente após a repercussão da decisão do técnico Fernando Santos e, também pelas redes sociais, uma delas chegou a sugerir para que o jogador deixe a seleção e volte para casa.

“Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e se sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem, lhe fazer lembrar o que ele conquistou e de que casa ele veio. Queria tanto que ele não fosse mais para lá. A gente já sofreu que chegue (eles nunca irão saber o quanto). Tu és grande e os pequenos não percebem o quão enorme tu és… Vem para a tua casa. Que é onde te compreendem onde te abraçam. Como sempre foi. Onde tens toda a gratidão. E não ingratidão. Obrigada Ronaldo”, escreveu Kátia.

Segundo o jornal espanhol Marca, Cristiano Ronaldo já fechou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, um contrato de dois anos e meio, até junho de 2025. Ele deve receber 200 milhões de euros, cerca de 1,1 bilhão de reais anuais, mas nega o acordo.

A saída do português do Manchester United oficializada há algumas semanas e o ponto final da passagem foi uma polêmica entrevista concedida ao jornalista britânico Piers Morgan, da emissora Talk TV, na qual Cristiano fez duras críticas ao treinador Erik Ten Hag, a dirigentes e até mesmo às estruturas do clube.