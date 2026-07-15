Técnico da Inglaterra tenta justificar recuo: “Não me arrependo”

A Inglaterra perdeu de virada para a Argentina por 2 a 1, no Estádio de Atlanta, e está fora da final da Copa do Mundo. A seleção argentina avançou à final do torneio. Depois de abrir o placar, o time inglês passou o segundo tempo inteiro se defendendo, chegou a jogar com cinco zagueiros, e viu a Argentina buscar a virada.

Anthony Gordon abriu o placar para os ingleses aos 10 minutos do segundo tempo, em cruzamento de Morgan Rogers. A Argentina buscou o empate com Enzo Fernández, aos 40 minutos da etapa final, e virou nos acréscimos, aos 2 minutos, com Lautaro Martínez, em jogada de Lionel Messi.

Depois do gol inglês, Tuchel reforçou a defesa. Aos 27 minutos do segundo tempo, tirou o autor do gol, Anthony Gordon, para a entrada do zagueiro Ezri Konsa. Dez minutos depois, fez dupla mudança: o lateral direito Reece James saiu para a entrada do zagueiro Dan Burn, e o volante Declan Rice deu lugar ao lateral Nico O’Reilly, formação que deixou a Inglaterra com uma linha de cinco defensores.

Após a partida, o técnico Thomas Tuchel defendeu a decisão de recuar o time depois de abrir 1 a 0 contra a Argentina no início do segundo tempo. Segundo o treinador, a mudança de esquema foi resposta à fragilidade defensiva que viu em campo, não um erro tático. “ Decidimos ir para uma linha de cinco porque os espaços estavam abertos demais. Eles estavam ganhando todos os cruzamentos”, disse Tuchel. “Fomos para os cinco zagueiros para fechar os espaços por dentro e sermos fortes no jogo aéreo”.

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O alemão reconheceu que a responsabilidade pela escolha é dele. “A responsabilidade é do técnico. Se não dá certo, é fácil dizer que foi errado”, tentou se defender, sem sucesso.

A imprensa inglesa não se conformou com a resposta e insistiu na pergunta se não teria sido melhor insistir no ataque para fazer o segundo gol, mas Tuchel disse que as circunstâncias do jogo não permitiram isso. “Não adianta ir para o ataque se você não tem a bola. Continuamos no 4-4-2, mas ficamos mais passivos. Não conseguíamos ganhar bolas, não conseguíamos manter a posse”, explicou. “Não mudamos nada depois do gol, mas a partida mudou completamente.”

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Tuchel afirmou não se arrepender da decisão, mesmo sabendo que o assunto vai gerar discussão. “No momento, não tenho arrependimentos. O time deu tudo e chegamos muito perto. Acho que jogamos uma das nossas melhores partidas, talvez a melhor, dadas as circunstâncias”, disse.

O técnico evitou fazer um balanço do desempenho da Inglaterra no torneio, mas destacou os obstáculos enfrentados pelo grupo ao longo da campanha. “Jogamos contra times fortes no grupo, viajamos muito, jogamos em altitude, jogamos com um jogador a menos, jogamos no calor. Superamos todos os obstáculos e chegamos muito perto hoje”, afirmou. “Não é o momento de analisar o torneio inteiro. Simplesmente fomos eliminados porque perdemos uma partida crucial”.

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A Inglaterra enfrenta a França no sábado, 18, na disputa pelo terceiro lugar. A partida acontece no estádio de Miami, às 18h (horário de Brasília).

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