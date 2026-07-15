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Esporte

Campeã prevalece: Argentina busca nova virada contra Inglaterra e encara Espanha na final

Anthony Gordon abre placar para os ingleses, mas Enzo Fernández e Lautaro Martínez garantem virada depois dos 40 minutos do segundo tempo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 18h06 | Atualizado em 18 jul 2026, 13h10
Lionel Messi, sorrindo e com a língua para fora, celebra com o punho erguido, vestindo uma camisa preta e azul com o número 10 e o escudo da FIFA
Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo 2026 (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Campeã prevalece: Argentina busca nova virada contra Inglaterra e encara Espanha na final Priorizar nos meus resultados Google

A Argentina conseguiu mais uma vez. De virada nos acréscimos, os atuais campeões do mundo venceram a Inglaterra por 2 a 1, no estádio de Atlanta, nos Estados Unidos. Anthony Gordon abriu o placar para os europeus que se classificavam pela primeira vez em sessenta anos para a decisão. Mas a seleção Albiceleste provou mais uma vez sua resiliência e buscou a virada em menos de sete minutos com Enzo Fernández e Lautaro Martínez já depois dos 40 minutos do segundo tempo. Sem “Mão de Deus”, bastou a canhota de Lionel Messi com duas assistências para encerrar o sonho inglês de levar a taça de volta para casa.

Na final, a Argentina enfrenta a Espanha, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos EUA, no domingo, 19, às 16h (horário de Brasília). A Inglaterra segue nos Estados Unidos para a disputa de terceiro lugar contra a França, no sábado, 18, às 18h, no estádio de Miami. 

1º tempo

Antes da bola rolar, estabeleceu-se o clima da partida: as torcidas vaiaram a execução dos hinos adversários. O jogo começou brigado com pressão alta dos dois lados. Elliot Anderson e Enzo Fernández travaram batalha no meio-campo, se enroscando pela posse de bola. A primeira escapada inglesa aconteceu aos 13 minutos com Anthony Gordon pela esquerda, que avançou sozinho, puxou para dentro, mas demorou para finalizar a foi cercado pelos adversários. A Argentina armou um contra-ataque que também terminou sem finalização perigosa para o gol de Pickford.

Siga

A Inglaterra conseguiu trocar passes mais rápidos e chegou pela direita com Reece James aos 19 minutos. O lateral deu um chute / cruzamento para defesa de Dibu Martínez. Na beira de campo, Tuchel reclamou muito de entradas duras dos argentinos em que não foram marcadas faltas. Apenas em uma falta aos 32 minutos de jogo, Stones cabeceou para fora da meta de Martínez e fez a primeira finalização da partida.

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Quatro homens em campo de futebol. Um árbitro de camisa laranja e calção preto toca as costas de um jogador de camisa cinza e colete roxo. Um técnico de camisa polo azul escura gesticula com a boca aberta para um jogador de colete roxo e tala vermelha no braço. Um homem de camisa azul escura sentado ao fundo observa a cena
Thomas Tuchel reclamnou muito com a arbitragem durante o primeiro tempo (Tom Weller/picture alliance/Getty Images)

O jogo continuou quente. Aos 35 minutos, Messi saiu driblando os ingleses no campo de ataque, e só foi parado com falta de Elliot Anderson. Um princípio de confusão tomou conta e o árbitro Ismail Elfath aplicou o primeiro cartão amarelo do jogo no inglês, apesar de outras faltas similares dos adversários. Em jogada trabalhada após a cobrança da falta, Enzo Fernández arriscou chute de longa distância e a bola passou com perigo por cima do gol. Para acelerar o jogo, Bellingham tentou puxar um contra-ataque e foi puxado por Lisandro Martínez, que recebeu um cartão amarelo.

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Jogadores de futebol em campo, alguns de camisa branca com detalhes vermelhos e outros de camisa azul escura com estampas azuis claras, discutindo durante uma partida. Um placar eletrônico azul com a palavra FIFA em branco aparece ao fundo
Jogadores se desentendem em Inglaterra x Argentina (Alexandre Battibugli/VEJA)

2º tempo

A Argentina voltou com mais posse de bola e no campo ofensivo. Aos 2 minutos, Julián Álvarez aproveitou duas confusões na defesa inglesa para finalizar forçando a defesa de Pickford em um primeiro lance, e depois na rede pelo lado de fora.

Harry Kane na posição de 9 ficou alheio no jogo no primeiro tempo, mas quando voltou para buscar a bola foi decisivo. Aos 9 minutos, o capitão lançou bola longa para Rogers na direita, Tagliafico tirou no primeiro momento, e Declan Rice recuperou para os ingleses e tocou de novo em Rogers. O atacante, escolhido por Tuchel para ser titular na partida, cruzou e na segunda trave Anthony Gordon antecipou Molina para mandar para o fundo da rede. 

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Jogador de futebol inglês de cabelo ruivo, camisa branca e shorts, caminhando perto do gol com a bola dentro da rede. Um goleiro ajoelhado e outro jogador de camisa azul observam, em um campo verde com fundo azul
Anthony Gordon abriu o placar na semifinal (Alexandre Battibugli/VEJA)

A Argentina teve a chance de responder com Giuliano Simeone avançando em liberdade pela direita aos 12 minutos. O atacante, no entanto, foi parado por um desarme preciso de Djed Spence, outra mudança de Tuchel para o jogo, dentro da área.

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Lionel Scaloni tira Paredes e coloca Nico González para abrir o ataque argentino. No seu primeiro lance em campo, aos 19 minutos, escorou um cruzamento de Messi para o meio da área, cortado por John Stones. No lance seguinte, em novo contra-ataque inglês, Harry Kane fez o papel de camisa 10 mais uma vez e inverteu o jogo para Reece James na direita, que passou para Declan Rice finalizar de fora da área e Martínez defender.

A Argentina se lançou para o ataque. Aos 23 minutos, Nico González teve nova chance de cabeça com cruzamento de Messi, mas não contava com o reflexo de Pickford que fez a defesa com a bola chegando no chão. Aos 30 minutos, Mac Allister também chegou com perigo e parou na trave. Virou um jogo de ataque contra defesa. 

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A aposta principal dos hermanos foi nos lançamentos na área, porém, foi no chute de fora da área que a Argentina buscou o empate. Aos 40 minutos, Enzo Fernández avisou uma vez com um chute por cima que forçou a defesa de Pickford. No escanteio, Messi passou de novo para o companheiro, que mandou um chute desta vez que o goleiro inglês não alcançou.

Jogadores de futebol em campo verde, com um goleiro de camisa amarela defendendo o gol branco. Dois jogadores de camisa branca e um de camisa preta saltam para cabecear a bola, enquanto outros observam a jogada.
Lautaro Martínez marca o gol da virada argentina sobre a Inglaterra (Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images)

E como não faltaram exibições nesta Copa, a Argentina buscou o resultado. Aos 46 minutos do segundo tempo, Messi passeou pela direita e cruzou para Lautaro Martínez, vindo do banco, cabecear para o gol e virar a partida. Tuchel, que fez alterações defensivas enquanto teve a vantagem no placar, colocou seus nomes mais ofensivos apenas nos acréscimos e ficou por isso. A Argentina prevaleceu e pela terceira vez em quatro Copas está classificada para a final da Copa do Mundo.

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