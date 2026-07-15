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Esporte

Técnico da Espanha diz qual adversário prefere para a final da Copa

Luis de la Fuente cita amizade com técnico rival na escolha de adversário para a decisão no domingo, 19

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jul 2026, 11h13 | Atualizado em 15 jul 2026, 11h17
Homem calvo de óculos e barba grisalha, sorrindo, veste camisa branca e blazer escuro, com broche no lado esquerdo. Ao lado, outro homem de camisa esportiva vinho e branca, desfocado
Luis de la Fuente na semifinal da Copa do Mundo 2026 (Image Photo Agency/Getty Images)
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Técnico da Espanha diz qual adversário prefere para a final da Copa Priorizar nos meus resultados Google

O técnico Luis de la Fuente tem uma adversária preferida para a final da Copa do Mundo. O treinador da seleção espanhola revelou após a vitória sobre a França na semifinal que gostaria de enfrentar a Argentina na decisão. A final da Copa do Mundo será no próximo domingo, 19, às 16h, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. 

“Ontem falávamos que essa semifinal Espanha x França poderia ser considerada uma final antecipada. Mas da mesma forma, comentei que Inglaterra x Argentina é outra final antecipada. Estamos falando das quatro melhores seleções do ranking da Fifa. Algo que nunca havia acontecido na história e mostra o potencial futebolístico que há nesta Copa do Mundo”, disse De la Fuente em coletiva de imprensa após a vitória sobre a França.

De olho no adversário da final, o técnico da Roja admitiu: “Neste momento, não temos preferências. Cada seleção tem suas características. Obviamente, o futebol da Argentina não é o mesmo do futebol da Inglaterra. O futebol europeu não é o mesmo que o futebol sul-americano.”

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No entanto, revelou, em seguida: “Eu tenho muita expectativa para enfrentar a Argentina, pela amizade que tenho com Lionel Scaloni.”

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Os treinadores se conheceram em 2017, quando o argentino participou de um curso de formação de treinadores da Federação Espanhola de Futebol e o De La Fuente era um dos professores. Eles mantiveram a amizade e já trocaram elogios e agradecimentos públicos.

Apesar da preferência do técnico espanhol, a Argentina não está classificada para a final. Nesta quarta, enfrenta a Inglaterra na semifinal às 16h, no estádio de Atlanta, nos EUA.

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Por essa razão,  De la Fuente fez questão de completar: “Mas eu respeito muito a qualidade que tem a Inglaterra, que em minha opinião, antes de vir à Copa eu já apontava a Inglaterra como umas das principais candidatas ao título. Vai ser uma partida muito equilibrada entre duas seleções, mas esperamos qualquer uma das duas de braços abertos.”

De la Fuente e Scaloni tinham confronto marcado entre as suas seleções antes da Copa do Mundo, na chamada Finalíssima, entre o vencedor da Eurocopa e da Copa América, justamente Espanha e Argentina, respectivamente. O jogo estava previsto para ser realizado no Catar em 27 de março, no entanto, foi cancelado por conta do conflito no Oriente Médio.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da Espanha
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