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Esporte

A queda da Bastilha em Dallas: Espanha elimina França e volta à final da Copa do Mundo

Defesa espanhola para trio de ataque francês; Oyarzabal e Pedro Porro marcam os gols da vitória

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 18h04 | Atualizado em 14 jul 2026, 18h10
Três jogadores de futebol comemoram um gol em campo. Um jogador de camisa branca e calção vinho abraça outro de camisa azul e calção vinho, que tem um colete rosa por cima. Um terceiro jogador, de costas, comemora com os braços abertos. Todos gritam de alegria. O estádio lotado aparece desfocado ao fundo
Pedro Porro comemora segundo gol da Espanha na semifinal da Copa do Mundo (Pablo Garcia/Soccrates/Getty Images)
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A Espanha está de volta à final da Copa do Mundo. Com uma vitória dominante por 2 a 0 sobre a França, fez valer a chancela de melhor defesa do torneio. Oyarzabal marcou de pênalti e Pedro Porro fez o segundo em jogada fruto do jogo coletivo. Sem medo, a troca de passes espanhola não permitiu um chute a gol dos adversários até os acréscimos do segundo tempo. Neste 14 de julho de 2026, a França de Deschamps caiu para a equipe disciplinada de Luis de la Fuente no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. 

A campeã em 2010 faz sua melhor campanha desde o título. E se a troca de passes pareceu inofensiva no empate sem gols com Cabo Verde na estreia, a paciência da La Roja foi mais do que suficiente para parar Mbappé, Dembélé e Olise. O resultado renova a freguesia francesa no retrospecto recente, com vitórias espanholas nas semifinais da Eurocopa 2024 e da Nations League 2025. 

Na final, no próximo domingo, 19, a Espanha enfrentará o vencedor da semifinal entre Inglaterra e Argentina. A França continua nos EUA, onde joga a disputa do terceiro lugar no sábado, 18. 

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1º tempo

A primeira jogada de ataque mais construída da França veio em um contra-ataque aos 13 minutos. Koundé travou o cruzamento de Baena, e o lance que parecia sem rumo precisou de um toque de Olise para abrir a jogada. O camisa 11 tocou de primeira para Dembélé que achou belo passe longo para Mbappé por trás da defesa. O camisa 10 estava no 1×1 com Cubarsí, e mesmo com a chegada de outros marcadores, seguiu com a bola, mas perdeu o ângulo para finalizar e depois Olise subiu para o ataque e teve o chute travado.

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A resposta espanhola começou na troca de passes. De um lado para o outro do campo, a bola rodou pelos espanhóis e chegou em Cucurella pelo lado esquerdo aos 20 minutos. O lateral acelerou a jogada, chegou ao fundo de campo e cruzou, sem achar um companheiro na área. O lance de ataque que parecia terminado reacendeu com um erro de Digne e a pressão de Yamal. Dentro da área, o francês não dominou, e enquanto olhava a bola no ar, o espanhol foi mais esperto para brigar pela bola e levou um chute do adversário. O pênalti foi marcado e Oyarzabal converteu para abrir 1 a 0, e colocar a França atrás do placar pela primeira vez nesta Copa. 

Goleiro de camisa verde salta para defender um pênalti, enquanto a bola está no ar, perto da trave. Três jogadores de camisa branca e um de camisa azul observam no campo verde. Ao fundo, torcedores assistem nas arquibancadas e um banner vermelho com o logo McDonalds.
Cobrança de pênalti de Oyarzabal (Ryan Pierse - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A pressão espanhola subiu para cima da saída de bola do goleiro Maignan. Aos 37 minutos, o goleiro francês se livrou da bola com dois espanhóis o marcando de perto, mas a bola chegou em Baena. O atacante toca para Rodri, que encontra Lamine Yamal. O jovem faz tabela com seu companheiro de Barcelona, Dani Olmo, se infiltra na área e cruza. A França buscou resposta no contra-ataque, em lançamentos nas costas da defesa espanhol. Em uma chance aos 41 minutos, Mbappé venceu Cubarsí na corrida e só parou em Unai Simón saindo com os pés.

2º tempo

A Espanha voltou sob o controle do jogo. Logo aos 5 minutos, Pedro Porro fez lançamento para Lamine Yamal avançar contra Maignan, que levou a melhor. O bandeira depois sinalizou o impedimento no lance. Oyarzabal também arriscou de fora da área para fora. 

Em nova troca de passes no campo de ataque, Pedro Porro tocou em Dani Olmo que fez papel de pivô. O lateral avançou livre para recuperar a bola e sair cara a cara com o goleiro e mandar para o fundo da rede. Aos 12 minutos do segundo tempo, a Espanha abriu 2 a 0 e ficou em posição muito confortável na partida. 

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Vista aérea de um campo de futebol com jogadores em ação, torcedores nas arquibancadas e placas de publicidade ao redor. O gramado verde tem marcações brancas, e um gol com rede branca está visível à direita.
Gol de Pedro Porro contra a França (Stacy Revere/Getty Images)

Diante de uma França desnorteada e mais exposta, o zagueiro Cubarsí lançou para Lamine Yamal. O atacante correu pela direita, e fez sua tradicional jogada puxando para dentro e chutou. A bola morreu no fundo da rede, mas o bandeirinha logo interrompeu a festa com a sinalização de impedimento. 

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Mbappé tentou decidir por conta. O camisa 10 avançou pela esquerda aos 20 minutos, e mesmo sem ângulo chutou e forçou defesa de Unai Simón. Dois minutos depois, ele finalizou cruzado mais uma vez e foi travado por seu futuro companheiro de Real Madrid, Cucurella.

Deschamps, já frustrado e batendo na lateral do banco de reservas, apostou em jogadores mais ofensivos, Cherki e Theo Hernández, em dia pouco inspirado dos seus titulares. Mas foi a Espanha que continuou ameaçando: Ferrán Torres cabeceou com perigo aos 32 minutos. Doué teve chance em saída atrapalhada de Unai Simón; Mbappé mandou por cima do gol em cobrança de falta.

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Já no desespero das bolas lançadas na área, Cucurella desarmou Mbappé dentro da área já aos 44 minutos. Dembélé deu os primeiros chutes na meta apenas nos acréscimos, mas parou em Unai Simón.

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