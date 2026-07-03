Suíça elimina a Argélia com show de afrodescendentes

A Suíça venceu a Argélia do goleiro Luca Zinedine Zidane por 2 a 0 na madrugada desta sexta-feira, 3, com show de jogadores afrodescendentes. O próximo duelo, pelas oitavas da Copa do Mundo de 2026, será contra Colômbia ou Gana.

Aos 10 minutos do primeiro tempo, Johan Manzambi invadiu a área em uma linda jogada e cruzou para Breel Embolo abrir o placar. Já o segundo gol saiu logo no começo do segundo tempo, com Dan Ndoye.

Enquanto Embolo nasceu em Camarões e se naturalizou suíço, os pais de Manzambi são de Angola e República Democrática do Congo. Já Ndoye é descendente de senegaleses por parte de pai.

A influência africana também se estende a outros jogadores da Suíça, tais como o goleiro camaronês Yvon Mvogo e os descendentes de nigerianos Manuel Akanji e Noah Okafor.

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