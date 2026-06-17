VÍDEO: reação de Zidane a hat-trick de Messi sobre filho viraliza

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Zinedine Zidane testemunhou um momento agridoce: seu filho, Luca Zidane, goleiro da Argélia, sofreu um hat-trick de Lionel Messi. A partida, que viralizou nas redes, mostrou a performance inspirada de Messi e as falhas de Luca em dois dos três gols, gerando uma reação notável do pai orgulhoso e dividido.

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Zinedine Zidane assistiu de perto o hat-trick de Lionel Messi contra a Argélia nesta segunda, 16, no estádio de Kansas, nos Estados Unidos. Porém, o feito histórico do argentino tem gosto amargo para o ex-jogador francês, já que na seleção argelina estava seu filho, Luca Zidane. E para piorar, o jogador não apenas jogou contra um Messi inspirado como era o goleiro que levou os três gols, inclusive, falhando em dois deles. A reação de Zidane, pai, viralizou nas redes sociais.

No primeiro gol, Luca não foi firme na defesa do chute de fora da área de Messi. No segundo gol, Mac Allister foi quem arriscou de longe, para defesa parcial do goleiro argelino que deixou a bola escapar na frente da pequena área. Mas ele estava lá: Messi, bem posicionado, aproveitou o rebote para fazer o segundo.

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O goleiro ainda fez grande defesa para impedir um terceiro gol do adversário que arrancou entre os defensores. Porém, a noite era de Messi: em um contra-ataque, passou para Nico González na esquerda, que devolveu para o camisa 10 na entrada da área para dar seu tradicional chute rasteiro no canto, sem chance de defesa para o filho de Zidane.

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Luca nasceu em Marselha, na França, mas optou por defender a Argélia, pela qual tem dupla cidadania. Seu avô, pai de Zinedine, é argelino e neto, apesar de ter defendido seu país natal nas categorias de base, defende o país africano no profissional desde o ano passado. O goleiro formado na base do Real Madrid, passou por outros clubes na Espanha, Racing, Rayo Vallecano, Eibar, e hoje defende o Granada, recém-rebaixado para a segunda divisão.