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Esporte

VÍDEO: reação de Zidane a hat-trick de Messi sobre filho viraliza

Filho do campeão do mundo defende a seleção da Argélia e levou três gols do argentino

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 13h02 | Atualizado em 17 jun 2026, 13h06
Goleiro com barba, vestindo camisa amarela com número 23 e luvas de goleiro, usando uma máscara protetora preta no rosto, apontando para a direita com o braço estendido em um campo de futebol
Luca, filho de Zidane: a "honra" de ver o camisa 10 fazer história, de novo (Tom Weller/Getty Images)
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Zinedine Zidane assistiu de perto o hat-trick de Lionel Messi contra a Argélia nesta segunda, 16, no estádio de Kansas, nos Estados Unidos. Porém, o feito histórico do argentino tem gosto amargo para o ex-jogador francês, já que na seleção argelina estava seu filho, Luca Zidane. E para piorar, o jogador não apenas jogou contra um Messi inspirado como era o goleiro que levou os três gols, inclusive, falhando em dois deles. A reação de Zidane, pai, viralizou nas redes sociais. 

 

No primeiro gol, Luca não foi firme na defesa do chute de fora da área de Messi. No segundo gol, Mac Allister foi quem arriscou de longe, para defesa parcial do goleiro argelino que deixou a bola escapar na frente da pequena área. Mas ele estava lá: Messi, bem posicionado, aproveitou o rebote para fazer o segundo.

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O goleiro ainda fez grande defesa para impedir um terceiro gol do adversário que arrancou entre os defensores. Porém, a noite era de Messi: em um contra-ataque, passou para Nico González na esquerda, que devolveu para o camisa 10 na entrada da área para dar seu tradicional chute rasteiro no canto, sem chance de defesa para o filho de Zidane.

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Luca nasceu em Marselha, na França, mas optou por defender a Argélia, pela qual tem dupla cidadania. Seu avô, pai de Zinedine, é argelino e neto, apesar de ter defendido seu país natal nas categorias de base, defende o país africano no profissional desde o ano passado. O goleiro formado na base do Real Madrid, passou por outros clubes na Espanha, Racing, Rayo Vallecano, Eibar, e hoje defende o Granada, recém-rebaixado para a segunda divisão.

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TAGS:
Argélia
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
Zidane
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