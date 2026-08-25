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Esporte

Southampton x West Ham: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta terça-feira, 25, no St. Mary’s Stadium, pela segunda fase da Carabao Cup. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h08 | Atualizado em 25 ago 2026, 13h28
Campo de futebol verde com aspersores de água ligados, irrigando o gramado. As arquibancadas vermelhas e brancas do estádio estão vazias, e um placar eletrônico exibe WELCOME TO ST MARYS. Uma bandeira de escanteio vermelha e branca está no primeiro plano, à direita. O céu está claro e os refletores do estádio estão acesos
St Mary's Stadium, em Southampton (Sam Bagnall - AMA/Getty Images)
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Southampton e West Ham se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h45 (horário de Brasília), no St. Mary’s Stadium, em Southampton, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O confronto é eliminatório e vale uma vaga na terceira fase da competição.

O Southampton chega para o duelo embalado pela primeira vitória na Championship. No último sábado, os Saints derrotaram o Stoke City por 3 a 1, em casa, com gols de Cyle Larin, Divin Mubama e Ryan Manning. Antes disso, a equipe havia perdido para o Watford por 2 a 1, na estreia da segunda divisão inglesa. Pela Copa da Liga, o time comandado por Tonda Eckert eliminou o Colchester United com vitória por 2 a 0 na primeira fase.

O início de temporada também colocou Cyle Larin entre os principais destaques do Southampton. O atacante marcou nos três compromissos oficiais disputados até agora e soma três gols. Divin Mubama, emprestado pelo Manchester City, também ganhou espaço após balançar as redes contra o Stoke e pode começar como titular justamente diante do clube que lhe deu a primeira oportunidade no futebol profissional.

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O West Ham, por outro lado, tenta recuperar o ânimo após um começo irregular na Championship. No último jogo, os Hammers perderam por 2 a 1 para o Charlton Athletic, em casa. A equipe saiu atrás por dois gols, diminuiu com Joel Piroe e ainda teve a oportunidade de empatar nos acréscimos, mas Valentín Castellanos desperdiçou um pênalti. Na estreia da liga, o time havia empatado por 2 a 2 com o Burnley.

Na Copa da Liga, o West Ham superou o Portsmouth por 3 a 1 na primeira rodada, com dois gols de Castellanos e outro de Jarrod Bowen. O técnico Nuno Espírito Santo pode promover mudanças no time que começou contra o Charlton, com jogadores como James Ward-Prowse, Lewis Orford, Joël Veltman e Alphonse Areola entre os candidatos a ganhar minutos.

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Onde assistir à partida entre Southampton e West Ham?

Southampton e West Ham se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 15h45 (horário de Brasília), no St. Mary’s Stadium, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.

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Prováveis escalações

Southampton: Peretz; Bree, Wood, Stephens e Manning; Matsuki e Bragg; Fellows, Dobbin e Scienza; Mubama. Técnico: Tonda Eckert.

West Ham: Hermansen; Walker-Peters, Veltman, Kilman e Scarles; Bowen, Orford, Ward-Prowse e Solomon; Castellanos e Piroe. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Arbitragem

  • Árbitro: Ruebyn Ricardo;
  • Assistentes: George Byrne e Bradley Hall;
  • Quarto árbitro: Alan Dale.
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