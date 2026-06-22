Sósia de Neymar fatura com bets na Copa e ‘engana’ multidão

Eigon Oliver, 33, sósia de Neymar há 14 anos, faz milhares de pessoas acreditarem que ele é o jogador — e fatura com essa confusão. Nos Estados Unidos, bancado por parceiros comerciais, o principal deles uma casa de apostas, ele reuniu uma multidão na Times Square, em Nova York. Muita gente pensou que se tratava do camisa 10 da seleção e se aglomerou para pedir uma foto ou um autógrafo. “Tivemos que pedir ajuda da polícia para fazer uma escolta porque a situação saiu um pouco do controle. As pessoas começaram a puxar, quase quebraram o carro em que estávamos. Foi uma loucura”, relatou o influenciador, que tem mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, ao Estadão.

E não é como se ele estivesse sozinho. O influenciador tem um segurança e dois profissionais de vídeo com ele durante o Mundial, além de uma equipe para editar os conteúdos. São, ao todo, 16 profissionais que trabalham para Eigon.

Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente