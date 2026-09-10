Sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil 2026: horário e onde assistir

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A CBF realiza o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil 2026 nesta quinta-feira, às 11h. Palmeiras enfrenta Vasco, e Atlético-MG pega o Grêmio. A competição terá uma final em jogo único em 6 de dezembro e distribui milhões em prêmios. Saiba tudo sobre as datas e a transmissão.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quinta-feira, 10, às 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil de 2026.

De um lado da chave, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Do outro, Atlético-MG e Grêmio disputam uma vaga na decisão. O sorteio desta quinta determinará apenas quem fará a primeira partida em casa e quem terá o direito de decidir diante de sua torcida.

As semifinais estão previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro, em jogos de ida e volta. A CBF ainda vai detalhar posteriormente os dias exatos, horários e estádios das partidas.

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Entre os classificados, o Palmeiras eliminou o Santos nas quartas de final e chega à fase decisiva perseguindo o quinto título de sua história. O Vasco avançou depois de superar o Vitória. No outro lado, o Atlético-MG deixou o Cruzeiro pelo caminho, enquanto o Grêmio conquistou a última vaga ao derrotar o Internacional por 3 a 1 na Arena, depois de um empate sem gols na partida de ida.

A CBF informou que a cerimônia desta quinta terá anúncios relacionados ao futuro da competição. Entre as mudanças previstas para 2026 está a realização da primeira final da Copa do Brasil masculina em jogo único, marcada para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e Grêmio já garantiram R$ 9 milhões cada um pela classificação à semifinal. O campeão receberá R$ 78 milhões pela conquista, enquanto o vice ficará com R$ 34 milhões.

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Sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil 2026:

O sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil de 2026 será realizado nesta quinta-feira, 10, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV (Youtube) e pelo SporTV.

Os confrontos serão Palmeiras x Vasco e Atlético-MG x Grêmio, com partidas previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro. A final está marcada para 6 de dezembro, em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.