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Esporte

Sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil 2026: horário e onde assistir

CBF define nesta quinta-feira, 10, a ordem dos mandos de Palmeiras x Vasco e Atlético-MG x Grêmio

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h01 | Atualizado em 10 set 2026, 14h12
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 21: Detail of the trophy prior to the Copa Do Brasil 2025 Final second leg match between Corinthians and Vasco da Gama at Maracana Stadium on December 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
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Sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil 2026: horário e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quinta-feira, 10, às 11h (horário de Brasília), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio que definirá a ordem dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil de 2026

De um lado da chave, o Palmeiras enfrenta o Vasco. Do outro, Atlético-MG e Grêmio disputam uma vaga na decisão. O sorteio desta quinta determinará apenas quem fará a primeira partida em casa e quem terá o direito de decidir diante de sua torcida.

As semifinais estão previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro, em jogos de ida e volta. A CBF ainda vai detalhar posteriormente os dias exatos, horários e estádios das partidas. 

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Entre os classificados, o Palmeiras eliminou o Santos nas quartas de final e chega à fase decisiva perseguindo o quinto título de sua história. O Vasco avançou depois de superar o Vitória. No outro lado, o Atlético-MG deixou o Cruzeiro pelo caminho, enquanto o Grêmio conquistou a última vaga ao derrotar o Internacional por 3 a 1 na Arena, depois de um empate sem gols na partida de ida.

A CBF informou que a cerimônia desta quinta terá anúncios relacionados ao futuro da competição. Entre as mudanças previstas para 2026 está a realização da primeira final da Copa do Brasil masculina em jogo único, marcada para o dia 6 de dezembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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Palmeiras, Vasco, Atlético-MG e Grêmio já garantiram R$ 9 milhões cada um pela classificação à semifinal. O campeão receberá R$ 78 milhões pela conquista, enquanto o vice ficará com R$ 34 milhões.

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Sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil 2026:

O sorteio dos mandos das semifinais da Copa do Brasil de 2026 será realizado nesta quinta-feira, 10, às 11h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV (Youtube) e pelo SporTV.

Os confrontos serão Palmeiras x Vasco e Atlético-MG x Grêmio, com partidas previstas para as datas-base de 1º e 8 de novembro. A final está marcada para 6 de dezembro, em jogo único, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

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