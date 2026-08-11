Sorteio das quartas de final da Copa do Brasil: horário e onde assistir

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A CBF sorteia nesta terça, 11, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. Oito gigantes do futebol nacional, como Atlético-MG, Palmeiras e Grêmio, disputarão vagas sem restrições de sorteio, prometendo clássicos e emoção. A cerimônia definirá mandos e o chaveamento até a grande final.

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A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteia nesta terça-feira, 11, às 11h (horário de Brasília), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. O evento será realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Oito clubes permanecem na corrida pelo título: Atlético Mineiro, Santos, Cruzeiro, Grêmio, Vasco, Palmeiras, Internacional e Vitória. Cada equipe pode enfrentar qualquer um dos outros sete adversários, independentemente de posição no ranking da CBF, campanha na competição ou estado. Não haverá, portanto, nenhuma divisão que impeça determinados confrontos. O regulamento abre a possibilidade de três clássicos regionais já nesta fase da competição: Atlético Mineiro x Cruzeiro, Santos x Palmeiras e Internacional x Grêmio.

Além dos confrontos, a cerimônia será decisiva para desenhar o restante da competição. A CBF definirá também os mandos de campo das quartas e o chaveamento que levará os classificados até as fases seguintes, fazendo com que os clubes já possam conhecer parte do caminho possível rumo à decisão.

As quartas de final serão disputadas em partidas de ida e volta no fim de agosto e início de setembro, com datas-base entre 26 e 27 de agosto para os jogos de ida e 2 e 3 de setembro para a volta. Cada equipe que alcançou esta fase já recebeu uma premiação de R$ 4 milhões pela classificação.

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A decisão de 2026 será realizada no dia 6 de dezembro, em jogo único, modelo adotado pela CBF para a edição de 2026.

Futebol: as contratações de peso na temporada

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Clubes classificados para as quartas de final

Atlético Mineiro

Santos

Cruzeiro

Grêmio

Vasco

Palmeiras

Internacional

Vitória

Onde assistir ao sorteio da Copa do Brasil?

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 vai acontecer nesta terça-feira, 11, às 11h (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A cerimônia terá transmissão da CBF TV no Youtube.