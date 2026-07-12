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Esporte

Semifinais da Copa definidas: as seleções classificadas, datas e horários dos jogos

Apenas campeãs mundiais seguem na disputa pelo título

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 01h48 | Atualizado em 12 jul 2026, 10h30
A taça da Copa do Mundo FIFA e uma bola de futebol branca e preta sobre o gramado verde de um estádio vazio, com arquibancadas ao fundo
Edição especial da bola do Mundial para as semifinais, disputa de 3º lugar e final ao lado da taça da Copa do Mundo (adidas/Divulgação)
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As semifinais da Copa do Mundo 2026 estão definidas. Argentina, Espanha, França e Inglaterra são as últimas seleções remanescentes no torneio. A Espanha enfrenta a França, e a Argentina joga contra a Inglaterra e apenas uma sairá com mais um troféu para a coleção na final do Mundial no próximo dia 19. 

Espanha e França fazem um duelo 100% europeu com retrospecto recente na semifinal da Eurocopa de 2024. A vitória na ocasião foi da espanhola que se sagrou campeã do torneio. O lado francês, no entanto, busca sua terceira final consecutiva sob comando de Didier Deschamps. 

A Espanha se classificou em primeiro lugar do grupo H, apesar do empate sem gols com Cabo Verde na estreia, pois venceu a Arábia Saudita e o Uruguai. Na fase de 16 avos de final, derrotou a Áustria; nas oitavas, Portugal, e nas quartas, a Bélgica. A seleção do técnico Luis de la Fuente contou com gols nos últimos minutos, mas sem precisar de prorrogação para avançar no mata-mata.

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Sua adversária, a França também chega sem tempo extra na sua campanha. Foi primeira colocada no grupo I, com 100% de aproveitamento, vencendo Senegal, Iraque e Noruega. Repetiu a dose com tranquilidade contra a Suécia na fase de 16 avos de final; superou a catimba paraguaia nas oitavas e voltou a derrotar Marrocos nas quartas. 

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A outra semifinal é carregada de história. Argentina e Inglaterra se reencontram no mata-mata de Copa do Mundo 40 anos depois das quartas de final do Mundial de 1986. O jogo ficou marcado pelo gol de mão de Diego Maradona e a tensão extracampo da Guerra das Malvinas entre os países. 

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Na atual edição do torneio, a Inglaterra chegou a semifinal com a primeira colocação do grupo L, com vitórias sobre Croácia e Panamá e um empate com Gana; na fase de 16 avos de final, virou sobre o Congo; nas oitavas, quebrou um tabu derrotando o México no Estádio Azteca; e nas quartas de final mandou a Noruega remar de volta com jogo na prorrogação.

A Argentina tinha o chaveamento rumo a final apontado como o mais fácil. No entanto, a atual campeã mundial precisou de prorrogação para vencer Cabo Verde na fase de 16 avos de final; estava 2 a 0 atrás no placar contra o Egito, aos 34 minutos do segundo tempo e buscou a virada nas oitavas de final; e mais uma vez jogou uma prorrogação contra a Suíça para garantir a classificação.

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Todos os últimos jogos da Copa do Mundo serão realizados nos Estados Unidos. México e Canadá também sediaram esta Copa do Mundo e receberam jogos até as quartas de final.

Confira programação dos jogos finais da Copa (no horário de Brasília)

França x Espanha: 14 de julho, terça, às 16h – estádio de Dallas, em Arlington, Texas

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Inglaterra x Argentina: 15 de julho, quarta, às 16h – estádio de Atlanta, em Atlanta, Geórgia

Disputa pelo 3º Lugar: Perdedor semifinal 1 x Perdedor semifinal 2, 18 de julho, sábado, às 18h – estádio de Miami, em Miami Gardens, Flórida

Final: Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2, 19 de julho, domingo, 16h – estádio de Nova York e Nova Jersey, em East Rutherford, Nova Jersey

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Copa do Mundo 2026
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