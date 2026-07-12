Apenas seleções campeãs na semifinal: quando aconteceu pela última vez?

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Pela primeira vez em 36 anos, as semifinais da Copa do Mundo de 2026 contarão apenas com seleções que já foram campeãs mundiais: Argentina, Espanha, França e Inglaterra. O artigo detalha essa raridade histórica e os títulos de cada finalista, preparando o palco para uma disputa inédita pelo troféu.

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As semifinalistas da Copa do Mundo 2026 estão definidas: Argentina, Espanha, França e Inglaterra. E pela primeira vez em 36 anos, as quatro melhores seleções do torneio já foram campeãs mundiais. Ao todo, as equipes dividem sete títulos entre elas, mas apenas sairá com mais um troféu da final no próximo dia 19, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

A última vez em que as quatro seleções campeãs foram semifinalistas de uma Copa do Mundo aconteceu em 1990. Na edição, a Argentina enfrentou a Itália de um lado da chave e a Alemanha Ocidental jogou contra a Inglaterra no outro.

A representante sul-americana era bicampeã mundial, com os títulos de 1978 e 1986. Sua adversária, a Itália era tricampeã (1934, 1938 e 1982). A Alemanha Ocidental, que saiu campeã nesta edição, já tinha levantado a taça em 1954 e 1974. A Inglaterra tinha vencido uma vez em 1966.

Além desta semifinal, apenas na Copa de 1970, quatro seleções campeãs foram semifinalistas. O Brasil conquistou o tricampeonato nesta edição, sobre a Itália, então bicampeã na época. O Uruguai também tinha dois títulos, enquanto a Alemanha Ocidental tinha um.

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Nas edições de 1950, 1974 e 1986, o título da Copa era decidido em uma fase final de grupos, mas considerando as quatro últimas remanescentes no torneio, em nenhuma delas todas já tinham sido campeãs.

Para as semifinais deste ano, a maior campeã no páreo é a Argentina. A atual campeã é tricampeã (1978, 1986 e 2022) e busca o quarto título para se igualar a Alemanha e Itália. A França tem dois troféus na estante (1998 e 2018), e se sair campeã chega a mesma quantidade dos argentinos. Espanha (2010) e Inglaterra (1966) têm um título cada.

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Confira todas as semifinais de Copas do Mundo:

2026 (semifinal 100% campeã)

França (2 títulos) x Espanha (1 título)

Inglaterra (1 título) x Argentina (3 títulos)

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2022

Argentina (2 títulos) x Croácia (sem título)

França (2 títulos) x Marrocos (sem título)

2018

França (1 título) x Bélgica (sem título)

Croácia (sem título) x Inglaterra (1 título)

2014

Alemanha (3 títulos) x Brasil (5 títulos)

Argentina (2 títulos) x Holanda (sem título)

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2010

Holanda (sem título) x Uruguai (2 títulos)

Espanha (sem título) x Alemanha (3 títulos)

2006

Itália (3 títulos) x Alemanha (3 títulos)

França (1 título) x Portugal (sem título)

2002

Alemanha (3 títulos) x Coreia do Sul (sem título)

Brasil (4 títulos) x Turquia (sem título)

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1998

Brasil (4 títulos) x Holanda (sem título)

França (sem título) x Croácia (sem título)

1994

Brasil (3 títulos) x Suécia (sem título)

Itália (3 títulos) x Bulgária (sem título)

1990 – (semifinal 100% campeã)

Alemanha Ocidental (2 títulos) x Inglaterra (1 título)

Argentina (2 títulos) x Itália (3 títulos)

1986

Argentina (1 título) x Bélgica (sem título)

Alemanha Ocidental (2 títulos) x França (sem título)

1982

Itália (2 títulos) x Polônia (sem título)

Alemanha Ocidental (2 títulos) x França (sem título)

1978

Não houve semifinal tradicional. Estes jogos definiram os finalistas:

Holanda (sem título) x Itália (2 títulos)

Argentina (sem título) x Brasil (3 títulos)

1974

Não houve semifinal tradicional. Estes jogos definiram os finalistas:

Holanda (sem título) x Brasil (3 títulos)

Alemanha Ocidental (1 título) x Polônia (sem título)

1970 – (semifinal 100% campeã)

Brasil (2 títulos) x Uruguai (2 títulos)

Itália (2 títulos) x Alemanha Ocidental (1 título)

1966

Inglaterra (sem título) x Portugal (sem título)

Alemanha Ocidental (1 título) x União Soviética (sem título)

1962

Brasil (1 título) x Chile (sem título)

Tchecoslováquia (sem título) x Iugoslávia (sem título)

1958

Brasil (sem título) x França (sem título)

Suécia (sem título) x Alemanha Ocidental (1 título)

1954

Alemanha Ocidental (sem título) x Áustria (sem título)

Hungria (sem título) x Uruguai (2 títulos)

1950

Não houve semifinal tradicional. As quatro melhores seleções disputaram um quadrangular final:

Uruguai (1 título), Brasil (sem título), Suécia (sem título) e Espanha (sem título).

1938

Itália (1 título) x Brasil (sem título)

Hungria (sem título) x Suécia (sem título)

1934

Itália (sem título) x Áustria (sem título)

Tchecoslováquia (sem título) x Alemanha (sem título)

1930

Uruguai (sem título) x Iugoslávia (sem título)

Argentina (sem título) x Estados Unidos (sem título)

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