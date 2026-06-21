Sem Vozinha e com Yamal: Espanha goleia e se recupera
Seleção europeia faz 4 a 0 na Arábia Saudita após estreia sem gols contra Cabo Verde
A seleção da Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0 neste domingo, 21, pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026.
O craque Lamine Yamal, de 18 anos, abriu o placar aos 9 minutos do primeiro tempo, fazendo seu primeiro gol em um Mundial. Voltando de lesão, ele não foi titular na estreia.
Mikel Oyarzabal marcou duas vezes e Ferran Torres fechou a goleada. Agora a Espanha soma quatro pontos e lidera o Grupo H.
Uma das favoritas ao título, a seleção começou o Mundial com um tropeço diante de Cabo Verde – do goleiro Vozinha.