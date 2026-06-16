Vozinha dispara nas redes e chega a 7,1 milhões de seguidores

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, já é um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026. Além da atuação impecável na estreia contra a Espanha, o goleiro de Cabo Verde saltou de 50 mil para 7,1 milhões de seguidores no Instagram em apenas um dia.

Com 40 anos, Vozinha é um ídolo do país e o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção cabo-verdiana, com 89 partidas. Ele foi o principal responsável pelo empate sem gols nessa segunda-feira, 15, contra a campeã mundial de 2010.

O nome Josimar seria uma homenagem do pai do goleiro ao jogador da seleção brasileira da Copa de 1986. Já o apelido, segundo o arqueiro, surgiu na infância.

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Festa em Cabo Verde

O resultado histórico levou milhares de pessoas para as ruas da capital Cidade da Praia. Esta também foi a primeira partida do país africano em Mundiais. Com cerca de 550 mil habitantes, Cabo Verde foi colonizado por Portugal e tem o português como idioma.

Convocado pelo Linkedin

As histórias improváveis de Cabo Verde não param de aparecer. Roberto “Pico” Lopes foi convocado por mensagem no LinkedIn. Em 2018, o zagueiro criado em Dublin recebeu um contato do então técnico de Cabo Verde, Rui Águas, que havia descoberto sua ascendência cabo-verdiana pelo lado paterno e queria saber se ele topava defender a seleção.