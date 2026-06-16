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Esporte

Vozinha dispara nas redes e chega a 7,1 milhões de seguidores

Goleiro de Cabo Verde foi o grande destaque no empate em 0 a 0 contra a Espanha

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 09h51
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha é segundo jogador com mais partidas disputadas pela seleção cabo-verdiana (Buda Mendes/Getty Images)
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Vozinha dispara nas redes e chega a 7,1 milhões de seguidores Priorize VEJA no Google

Josimar José Évora Dias, o Vozinha, já é um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026. Além da atuação impecável na estreia contra a Espanha, o goleiro de Cabo Verde saltou de 50 mil para 7,1 milhões de seguidores no Instagram em apenas um dia.

Com 40 anos, Vozinha é um ídolo do país e o segundo jogador com mais jogos disputados pela seleção cabo-verdiana, com 89 partidas. Ele foi o principal responsável pelo empate sem gols nessa segunda-feira, 15, contra a campeã mundial de 2010.

Perfil do Instagram de Vozinha1, com foto de Josimar Dias, goleiro de pele escura, camisa rosa, luvas brancas, mão no peito, olhando para cima. O perfil tem 7,1 milhões de seguidores e 2.178 seguindo, com a descrição Nunca esqueças quem és, e de onde vieste! Jogador de futebol profissional Seleção nacional de Cabo Verde cv @elitesportgk
Vozinha tinha 50 mil seguidores antes da estreia (Instagram/Meta/Reprodução)

O nome Josimar seria uma homenagem do pai do goleiro ao jogador da seleção brasileira da Copa de 1986. Já o apelido, segundo o arqueiro, surgiu na infância.

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Festa em Cabo Verde

O resultado histórico levou milhares de pessoas para as ruas da capital Cidade da Praia. Esta também foi a primeira partida do país africano em Mundiais. Com cerca de 550 mil habitantes, Cabo Verde foi colonizado por Portugal e tem o português como idioma.

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Convocado pelo Linkedin

As histórias improváveis de Cabo Verde não param de aparecer. Roberto “Pico” Lopes foi convocado por mensagem no LinkedIn. Em 2018, o zagueiro criado em Dublin recebeu um contato do então técnico de Cabo Verde, Rui Águas, que havia descoberto sua ascendência cabo-verdiana pelo lado paterno e queria saber se ele topava defender a seleção.

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Cabo Verde
Copa do Mundo 2026
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