Sem jogar desde abril, Serena é inscrita no Aberto da Austrália

A tenista Serena Williams, que não joga desde abril e deu à luz sua primeira filha em setembro, está oficialmente inscrita para o Aberto da Austrália, que será disputado entre os dias 15 e 28 de janeiro, segundo confirmaram os organizadores nesta sexta-feira.

“Somos um torneio para famílias. Muitos campeões, como Roger Federer, vêm aqui com seus filhos e estamos muito otimistas com a volta de Serena”, comemorou o diretor do torneio, Craig Tiley.

Na chave masculina, o top 100 da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) está integralmente inscrito, com as voltas do sérvio Novak Djokovic, do britânico Andy Murray, do suíço Stan Wawrinka e do japonês Kei Nishikori, ausentes por vários meses durante a última temporada devido a lesões.

No feminino, 98 das 100 primeiras colocadas do ranking WTA confirmaram presença. As únicas exceções são a russa Svetlana Kuznestova (N.12), que operou recentemente o pulso, e a chinesa Zheng Saisai (N.94), lesionada no joelho direito.

Serena Williams é a atual detentora do título em Melbourne e ocupava o primeiro lugar do ranking até se ausentar para o nascimento de sua filha. Atualmente, a americana ocupa a 22ª colocação.

“Estamos impacientes para sediar a volta da nova mamãe Serena, que tentará igualar o recorde de títulos de Grand Slam, 24, pertencente à australiana Margaret Court”, completou Tiley.

Serena, que conquistou pela sétima vez o Aberto australiano em janeiro, quando estava grávida, deu à luz em 1º de setembro a pequena Alexis Olympia e se casou em 15 de novembro com Alexis Ohanian, 34 anos, fundador do site Reddit.