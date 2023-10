Seleção brasileira de vôlei bate Itália e vai para Paris

A disputa foi tensa, principalmente porque valia a classificação para as Olimpíadas de Paris no ano que vem. As seleções de vôlei do Brasil e da Itália se enfrentaram no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, neste domingo, 8. No set de desempate, Lucarelli, que foi uma das estrelas do jogo, fez o último ponto e assim garantiu a vaga para o Brasil. O placar final ficou em 3 sets a 2.

Ao vencer uma de suas maiores rivais, a seleção termina no segundo lugar do placar geral das provas classificatórias, atrás apenas da Alemanha. A Itália ainda tem chance de conseguir uma vaga, mas depende do ranking, assim como Cuba. No fim da partida, depois de muitas comemorações, o atual técnico da seleção brasileira, Renan Dal Zotto anunciou a saída do comando da equipe.