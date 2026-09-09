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Esporte

Seleção Brasileira: datas, horários e adversários dos próximos jogos

Três amistosos abrem o novo ciclo da equipe comandada por Carlo Ancelotti

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 15h25
The Brazil squad poses for a team photo before the 2026 World Cup match between Brazil and Japan at a stadium in Houston, United States, on June 29, 2026. The team includes Alisson Becker, Weverton, Ederson, Wesley Vinicius, Franca Lime, Gabriel Magalhaes, Marcos Marquinhos, Carlos Henrique Casemiro, Alex Sandro, Vinicius Junior, Bruno Guimaraes, Matheus Cunha, Neymar JR, Raphael Raphinha, Danilo, Gleison Bremer, Leonardo Pereira, Douglas Santos, Fabinho, Danilo Santos, Endrick, Lucas Paqueta, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli, Roger Ibanez, Igor Thiago, and Rayan Vitor. (Photo by Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto via Getty Images)
Seleção brasileira  (Stefan Koops/EYE4IMAGES/NurPhoto/Getty Images)
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Depois da convocação anunciada nesta quarta-feira, 9 de setembro, a Seleção Brasileira já tem data marcada para voltar a campo. O time comandado por Carlo Ancelotti fará três amistosos na próxima Data Fifa, com duas partidas contra a Austrália e uma diante da Índia. Os confrontos serão os primeiros do Brasil desde a Copa do Mundo de 2026 e marcam o início da preparação para o ciclo que terá a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030 como principais objetivos.

O primeiro compromisso será no dia 25 de setembro, às 7h (horário de Brasília), contra a Austrália, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29 de setembro, as duas seleções voltam a se enfrentar. A segunda partida também começa às 7h, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois dos dois jogos em território australiano, a delegação brasileira seguirá para a Índia. No dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), o Brasil enfrentará a seleção indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.

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Próximos jogos da Seleção Brasileira:

  • 25 de setembro – Austrália x Brasil
    Horário: 7h (de Brasília)
    Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália
  • 29 de setembro – Austrália x Brasil
    Horário: 7h (de Brasília)
    Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália
  • 3 de outubro – Índia x Brasil
    Horário: 11h (de Brasília)
    Local: Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia

Jogadores convocados para os amistosos:

  • Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);
  • Defensores: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);
  • Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

A lista anunciada por Ancelotti abre uma etapa de observações e testes na Seleção. A comissão técnica acompanhou partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e dos principais campeonatos europeus antes de definir o grupo para os amistosos. 

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A sequência de setembro e outubro não será a última da seleção em 2026. O Brasil também terá uma Data Fifa em novembro, com amistosos previstos contra Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17, ambos no Estádio Nacional de Singapura. A agenda dá a Ancelotti uma sequência de cinco partidas para iniciar os testes do novo ciclo.

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