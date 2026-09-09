Seleção Brasileira: datas, horários e adversários dos próximos jogos

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A Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti, fará três amistosos em setembro e outubro, enfrentando Austrália (duas vezes) e Índia. As partidas marcam o início do novo ciclo e preparação para a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030, com foco em testes e observações de novos talentos.

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Depois da convocação anunciada nesta quarta-feira, 9 de setembro, a Seleção Brasileira já tem data marcada para voltar a campo. O time comandado por Carlo Ancelotti fará três amistosos na próxima Data Fifa, com duas partidas contra a Austrália e uma diante da Índia. Os confrontos serão os primeiros do Brasil desde a Copa do Mundo de 2026 e marcam o início da preparação para o ciclo que terá a Copa América de 2028 e o Mundial de 2030 como principais objetivos.

O primeiro compromisso será no dia 25 de setembro, às 7h (horário de Brasília), contra a Austrália, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29 de setembro, as duas seleções voltam a se enfrentar. A segunda partida também começa às 7h, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois dos dois jogos em território australiano, a delegação brasileira seguirá para a Índia. No dia 3 de outubro, às 11h (de Brasília), o Brasil enfrentará a seleção indiana no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.

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Próximos jogos da Seleção Brasileira:

25 de setembro – Austrália x Brasil

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Queensland Country Bank Stadium, Townsville, Austrália

29 de setembro – Austrália x Brasil

Horário: 7h (de Brasília)

Local: Suncorp Stadium, Brisbane, Austrália

3 de outubro – Índia x Brasil

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Salt Lake Stadium, Calcutá, Índia

Jogadores convocados para os amistosos:

Goleiros: Hugo Souza (Corinthians), Pedro Morisco (Coritiba) e Otávio (Cruzeiro);

Defensores: Artur Dias (Athletico-PR), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair (Nottingham Forest), Marquinhos (PSG), Matheuzinho (Corinthians), Mauro Júnior (PSV), Vitor Reis (Manchester City) e Wesley (Roma);

Meio-campistas: Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Douglas Luiz (Juventus) e Gabriel Bontempo (Santos);

Andrey Santos (Manchester United), Breno Bidon (Corinthians), Atacantes: Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Samuel Lino (Flamengo) e Vinicius Júnior (Real Madrid).

A lista anunciada por Ancelotti abre uma etapa de observações e testes na Seleção. A comissão técnica acompanhou partidas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e dos principais campeonatos europeus antes de definir o grupo para os amistosos.

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A sequência de setembro e outubro não será a última da seleção em 2026. O Brasil também terá uma Data Fifa em novembro, com amistosos previstos contra Japão, no dia 14 de novembro, e Singapura, no dia 17, ambos no Estádio Nacional de Singapura. A agenda dá a Ancelotti uma sequência de cinco partidas para iniciar os testes do novo ciclo.