Santos toma decisão sobre Neymar após eliminação da Copa
Camisa 10 segue nos Estados Unidos com a família e decidirá seu futuro no clube no retorno ao Brasil
O Santos deu dias de folga para Neymar após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 jogou na derrota para a Noruega que tirou a pentacampeã do torneio e, assim como os outros atletas, foi liberado pela CBF no mesmo dia. O jogador segue com a família nos Estados Unidos nesses dias de descanso e decidirá seu futuro no clube em seu retorno ao Brasil.
Não há uma data certa para a reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé, segundo o ge.globo, e a diretoria santista aguarda uma sinalização para conversar com o jogador e sua equipe. O camisa 10 tem contrato até 31 de dezembro com o clube.
A comissão técnica de Cuca já trabalha com o restante do elenco de olho no próximo jogo do Peixe no dia 16 de junho, às 19h30 (horário de Brasília) contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Brasileirão.
Após a queda do Brasil nas oitavas de final, Neymar indicou sua despedida da seleção brasileira. Em breve conversa com a getv, o atacante afirmou: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.” No estádio de Nova York e Nova Jersey, o jogador estreou pela canarinho em 2010 e também sofreu a derrota para os noruegueses neste Mundial.
Logo após a eliminação, seu pai e empresário pediu que o filho continuasse a jogar futebol em uma carta aberta nas redes sociais.
EM UM SÓ LUGAR