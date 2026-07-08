Santos toma decisão sobre Neymar após eliminação da Copa

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Neymar está de folga após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Seu futuro no Santos, com contrato até o fim do ano, é incerto. O jogador, que indicou aposentadoria da seleção, decidirá os próximos passos ao retornar ao Brasil, enquanto o clube aguarda uma sinalização para negociações.

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O Santos deu dias de folga para Neymar após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo. O camisa 10 jogou na derrota para a Noruega que tirou a pentacampeã do torneio e, assim como os outros atletas, foi liberado pela CBF no mesmo dia. O jogador segue com a família nos Estados Unidos nesses dias de descanso e decidirá seu futuro no clube em seu retorno ao Brasil.

Não há uma data certa para a reapresentação de Neymar no CT Rei Pelé, segundo o ge.globo, e a diretoria santista aguarda uma sinalização para conversar com o jogador e sua equipe. O camisa 10 tem contrato até 31 de dezembro com o clube.

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A comissão técnica de Cuca já trabalha com o restante do elenco de olho no próximo jogo do Peixe no dia 16 de junho, às 19h30 (horário de Brasília) contra o Botafogo, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Após a queda do Brasil nas oitavas de final, Neymar indicou sua despedida da seleção brasileira. Em breve conversa com a getv, o atacante afirmou: “Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui.” No estádio de Nova York e Nova Jersey, o jogador estreou pela canarinho em 2010 e também sofreu a derrota para os noruegueses neste Mundial.

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Logo após a eliminação, seu pai e empresário pediu que o filho continuasse a jogar futebol em uma carta aberta nas redes sociais.

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