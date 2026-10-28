Rodada da Copa do Rei é suspensa em razão de acidente ferroviário na Espanha

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A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu a rodada de jogos da Copa do Rei e outras competições nesta quarta-feira, 26, em solidariedade às vítimas de um trágico acidente ferroviário na província de Toledo. O incidente deixou ao menos 64 mortos e um elevado número de feridos. A RFEF divulgará a nova programação dos jogos adiados nos próximos dias, demonstrando união e apoio às famílias afetadas por esta devastadora tragédia que chocou o país.

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A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu a rodada de jogos da Copa do Rei desta quarta, 26, após o acidente ferroviário na província de Toledo, na Espanha, na linha que liga a capital Madri a Sevilha. Ao menos 64 pessoas morreram e há um número elevado de feridos.

Em comunicado, a RFEF informou que todos os jogos das competições organizadas pela entidade nesta quarta, incluindo 24 partidas da Copa do Rei, foram adiados e, nos próximos dias, divulgará a nova programação. A Federação não informou se as 14 partidas da Copa do Rei programadas para quinta, 29, foram suspensas.

Os líderes da La Liga, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri, não participam desta rodada.

Confira o comunicado da RFEF:

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“OFICIAL | Suspensão da rodada de hoje nas competições nacionais

Foi decretado o adiamento dos 24 jogos da Copa do Rei previstos para esta quarta-feira, assim como das demais partidas das competições organizadas pela RFEF, em solidariedade às vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo.

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Como demonstração de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, na província de Toledo, a RFEF decretou a suspensão dos 24 jogos correspondentes à primeira fase eliminatória do Campeonato da Espanha — Copa do Rei, que estavam inicialmente previstos para acontecer durante a tarde e a noite de hoje, bem como de todas as demais partidas das competições organizadas pela RFEF.

Nos próximos dias, a RFEF informará o novo planejamento do torneio e os horários definitivos dos jogos adiados.

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A grande família do futebol espanhol permanece unida na dor diante dessa tragédia, colocando-se à disposição das autoridades para ajudar as vítimas desse devastador acidente. ”