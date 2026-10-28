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Esporte

Rodada da Copa do Rei é suspensa em razão de acidente ferroviário na Espanha

RFEF suspendeu os 24 jogos que seriam realizados nesta quarta, 28; acidente deixou ao menos 64 mortos

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 11h42 | Atualizado em 28 out 2026, 11h55
LAS ROZAS, SPAIN - JANUARY 20: Detail of the Copa del Rey trophy during the draw of round of 8 for Copa del Rey celebrated at Ciudad de futbol de Las Rozas in Madrid on January 20, 2025, in Las Rozas, Spain. (Photo By Guillermo Martinez/Europa Press via Getty Images)
Troféu da Copa do Rei (Guillermo Martinez/Europa Press/Getty Images)
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Rodada da Copa do Rei é suspensa em razão de acidente ferroviário na Espanha Priorize VEJA no Google

A Federação Espanhola de Futebol (RFEF) suspendeu a rodada de jogos da Copa do Rei desta quarta, 26, após o acidente ferroviário na província de Toledo, na Espanha, na linha que liga a capital Madri a Sevilha. Ao menos 64 pessoas morreram e há um número elevado de feridos.

Em comunicado, a RFEF informou que todos os jogos das competições organizadas pela entidade nesta quarta, incluindo 24 partidas da Copa do Rei, foram adiados e, nos próximos dias, divulgará a nova programação. A Federação não informou se as 14 partidas da Copa do Rei programadas para quinta, 29, foram suspensas.

Os líderes da La Liga, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madri, não participam desta rodada.

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Confira o comunicado da RFEF:

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OFICIAL | Suspensão da rodada de hoje nas competições nacionais

Foi decretado o adiamento dos 24 jogos da Copa do Rei previstos para esta quarta-feira, assim como das demais partidas das competições organizadas pela RFEF, em solidariedade às vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido na província de Toledo.

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Como demonstração de respeito e solidariedade a todas as vítimas do trágico acidente ferroviário ocorrido no início da manhã desta quarta-feira, na província de Toledo, a RFEF decretou a suspensão dos 24 jogos correspondentes à primeira fase eliminatória do Campeonato da Espanha — Copa do Rei, que estavam inicialmente previstos para acontecer durante a tarde e a noite de hoje, bem como de todas as demais partidas das competições organizadas pela RFEF.

Nos próximos dias, a RFEF informará o novo planejamento do torneio e os horários definitivos dos jogos adiados.

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A grande família do futebol espanhol permanece unida na dor diante dessa tragédia, colocando-se à disposição das autoridades para ajudar as vítimas desse devastador acidente.

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Acidente
Copa do Rei
Espanha
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