Colisão de trens na Espanha deixa ao menos 30 mortos

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Dois trens de alta velocidade colidiram na província de Toledo, Espanha, resultando em ao menos 30 mortos e um elevado número de feridos. O acidente na linha que liga Madri a Sevilha provocou o descarrilamento de dois vagões. As autoridades regionais alertam que o número de vítimas pode aumentar. Partidos políticos suspenderam suas campanhas eleitorais em respeito às vítimas.

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Dois trens de alta velocidade colidiram nesta quarta-feira, 28, na província de Toledo, no centro da Espanha, deixando ao menos 30 mortos e um número elevado de feridos. A operadora ferroviária Adif informou que a colisão ocorreu na linha que liga Madri a Sevilha.

A agência estatal de infraestrutura ferroviária espanhola informou que os serviços entre Madri e a região da Andaluzia, no sul do país, foram suspensos “após uma colisão na parte traseira entre dois trens”. Segundo a emissora estatal espanhola TVE, um trem de alta velocidade atingiu a parte traseira de outra locomotiva, provocando o descarrilamento de dois vagões.

Esther Padilla, porta-voz do governo regional de Castela-Mancha — região onde ocorreu o acidente —, afirmou que as autoridades confirmaram 30 mortes. “As informações que estamos recebendo não são nada boas. É possível que esse número aumente”, disse ela à imprensa local.

De acordo com apuração do jornal espanhol El País, o acidente pode ser ainda mais grave do que o desastre ferroviário de Adamuz, ocorrido em janeiro, que resultou na morte de 46 pessoas.

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Imagens transmitidas pela emissora regional Castilla-La Mancha Televisión mostraram um trem fora dos trilhos, com pelo menos um vagão ainda sobre um trecho elevado da via, entre metal retorcido, painéis quebrados e destroços. Manuel Galán, prefeito de Urda — cidade próxima a Toledo —, relatou os serviços de emergência pediram que ele preparasse um ginásio esportivo para acomodar os feridos.

Campanha paralisada

Os principais partidos políticos da Espanha, que se preparam para as eleições gerais do próximo mês, suspenderam as atividades de campanha que estavam programadas para esta quarta.

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O primeiro-ministro, Pedro Sánchez, manifestou seu choque diante do acidente. “Mantenho contato constante com o ministro dos Transportes e com o presidente de Castilla-La Mancha”, afirmou ele em uma publicação no X (ex-Twitter). “As equipes de emergência estão trabalhando no local para prestar assistência aos afetados e garantir sua segurança, em coordenação com todas as administrações envolvidas. Deixo meu carinho, solidariedade e apoio a todas as vítimas e suas famílias.”

O líder do Partido Popular, de oposição, Alberto Núñez Feijóo, declarou nas redes sociais estar “muito preocupado com as informações que estamos recebendo sobre um novo acidente ferroviário”.

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“A prioridade agora é atender às vítimas e apoiar suas famílias. Todo o meu apoio às equipes de emergência que estão trabalhando no local”, completou.