Situação de Raphinha gera rumores sobre corte
Titular da seleção brasileira deve passar por exames nos Estados Unidos
A fisgada sentida por Raphinha nessa sexta-feira, 19, durante o jogo entre Brasil e Haiti gerou rumores sobre o real estado do jogador. O atacante sentiu uma fisgada na coxa direita por volta dos 40 minutos do primeiro tempo e foi substituído.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não atualizou o estado de saúde do jogador, mas vai realizar novas avaliações e exames.
Ao contrário do que aconteceu com os Wesley e Ederson, mesmo que Raphinha seja cortado nenhum outro jogador será convocado. A Fifa só permite que substituições ocorram até o início do Mundial – com exceção dos goleiros.
A próxima partida da seleção brasileira será na quarta-feira, 24, às 19h, contra a Escócia. Sem Raphinha, o treinador Carlo Antelotti poderá optar por nomes como Luiz Henrique, Endrick e Rayan.