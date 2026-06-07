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O lateral-direito Wesley foi cortado da seleção brasileira para a Copa do Mundo após sofrer uma lesão na coxa esquerda durante o amistoso contra o Egito. A CBF confirmou o diagnóstico de lesão muscular e anunciou que o meio-campista Éderson, do Atalanta, será o substituto. Entenda os detalhes da baixa e a chegada do novo convocado.

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Após sofrer uma lesão na coxa esquerda no primeiro tempo do amistoso da seleção brasileira contra o Egito neste sábado, 6, o lateral-direito Wesley foi cortado e não vai participar do mundial, que terá início na próxima quinta-feira, 11. A informação foi dada neste domingo, 7, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após reavaliação do jogador. Ele será substituído pelo meio-campista Éderson.

Segundo a CBF, o jogador foi avaliado pela equipe médica e uma ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

Com a necessidade do corte, o meio-campista de 26 anos Éderson, do Atalanta, foi convocado para integrar o grupo comandado por Carlo Ancelotti.

“A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial”, disse, em nota. Éderson vai se unir à delegação já nesta segunda-feira, 8, nos Estados Unidos.

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Em sua página no Instagram, a CBF postou uma mensagem de força ao lateral-direito afirmando que o jogador deixa a delegação, “mas leva consigo o respeito, a admiração e o carinho de todo o grupo”. Também desejou “uma recuperação completa e um retorno breve aos gramados”.

Lesão em campo

Por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu a dor na coxa esquerda, perto da virilha, e ficou agachado no campo solicitando ajuda da equipe médica.

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Ele precisou ser substituído por Danilo. Tanto no gramado quanto no banco, demonstrou sinais de dor e chegou a chorar, recebendo apoio dos colegas.

A vitória por 2 a 1 contra o Egito foi o último compromisso da seleção antes da estreia na Copa no próximo sábado, 13, quando o elenco enfrentará o Marrocos.

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O atleta de 22 anos disputaria sua primeira Copa do Mundo.