Wesley é cortado da seleção após lesão na coxa esquerda
Ressonância magnética confirmou lesão muscular no lateral-direito; Éderson foi convocado para mundial
Após sofrer uma lesão na coxa esquerda no primeiro tempo do amistoso da seleção brasileira contra o Egito neste sábado, 6, o lateral-direito Wesley foi cortado e não vai participar do mundial, que terá início na próxima quinta-feira, 11. A informação foi dada neste domingo, 7, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) após reavaliação do jogador. Ele será substituído pelo meio-campista Éderson.
Segundo a CBF, o jogador foi avaliado pela equipe médica e uma ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.
Com a necessidade do corte, o meio-campista de 26 anos Éderson, do Atalanta, foi convocado para integrar o grupo comandado por Carlo Ancelotti.
“A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial”, disse, em nota. Éderson vai se unir à delegação já nesta segunda-feira, 8, nos Estados Unidos.
Em sua página no Instagram, a CBF postou uma mensagem de força ao lateral-direito afirmando que o jogador deixa a delegação, “mas leva consigo o respeito, a admiração e o carinho de todo o grupo”. Também desejou “uma recuperação completa e um retorno breve aos gramados”.
Lesão em campo
Por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu a dor na coxa esquerda, perto da virilha, e ficou agachado no campo solicitando ajuda da equipe médica.
Ele precisou ser substituído por Danilo. Tanto no gramado quanto no banco, demonstrou sinais de dor e chegou a chorar, recebendo apoio dos colegas.
A vitória por 2 a 1 contra o Egito foi o último compromisso da seleção antes da estreia na Copa no próximo sábado, 13, quando o elenco enfrentará o Marrocos.
O atleta de 22 anos disputaria sua primeira Copa do Mundo.