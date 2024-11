Racing x Corinthians: horário, onde assistir e prováveis escalações

Racing e Corinthians se enfrentam na noite de hoje, 31, às 21h30, em busca de uma vaga na grande final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida, na Neo Química Arena, em São Paulo, as equipes empataram em dois a dois. Os dois gols do clube paulista foram marcados por Yuri Alberto. Do lado argentino, os gols foram marcados por Martirena e Salas.

O timão agora precisa vencer o Racing no Estádio ‘El Cilindro’, em Avellaneda, nos arredores de Buenos Aires, para garantir a classificação direta para a sua primeira final da Copa Sul-Americana na história. Em caso de novo empate, a disputa vai para os pênaltis.

A boa notícia para o Corinthians veio no fim de semana. Com a vitória contra o Cuiabá por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, o clube conseguiu sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e agora consegue ter um pouco mais de calma para jogar a partida da competição continental. Por isso, o técnico Ramón Diaz deve escalar força máxima para a partida na Argentina.

Já o Racing vem de uma derrota para o Banfield fora de casa no último fim de semana, por 2 a 1.

O clube que avançar para a final da competição já garante pelo menos R$ 10 milhões – valor pago ao segundo colocado. O campeão da Copa Sul-Americana embolsa um prêmio de R$ 30 milhões.

Como assistir ao jogo entre Racing e Corinthians?

A partida entre Racing e Corinthians vai ser transmitida no SBT, na ESPN e no Disney+, às 21h30.

Prováveis escalações:

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa e Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra e Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Arbitragem:

Árbitro: Felipe Gonzalez (CHI); Auxiliares: Jose Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI).