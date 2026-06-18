Quem é o artilheiro da Copa do Mundo depois da 1ª rodada
Lista de artilheiros do torneio é liderada por um velho conhecido
Com o fim da 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026, a lista de artilheiros do torneio é liderada por um velho conhecido: Lionel Messi. Depois de anotar três gols na estreia da Argentina, o camisa 10 assumiu a liderança isolada da lista de goleadores.
Logo atrás aparecem sete jogadores: Kai Havertz, da Alemanha, Folarin Balogun, dos Estados Unidos, Kylian Mbappé, da França, Harry Kane, da Inglaterra, Erling Haaland, da Noruega, Elijah Just, da Nova Zelândia, e Yasin Ayari, da Suécia, com dois gols cada.
+ Jogos de hoje, quinta, 18 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Com o hat-trick na abertura argentina, Messi chegou a 16 gols em Copas e igualou Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio. Mbappé, artilheiro em 2022, e Kane, artilheiro em 2018, abriram a competição com dois gols. Haaland, em sua primeira Copa, entrou no torneio já cercado pela expectativa de que o formato mais longo, agora com uma fase adicional de mata-mata, favoreça atacantes de seleções que avancem longe.
O regulamento da Chuteira de Ouro usa assistências como primeiro critério de desempate e minutos jogados como critério adicional, o que pode ganhar peso se a disputa seguir embolada.
Os artilheiros da Copa do Mundo 2026 depois da 1ª rodada:
- Lionel Messi (Argentina) – 3 gols
- Kai Havertz (Alemanha), Folarin Balogun (Estados Unidos), Kylian Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Elijah Just (Nova Zelândia) e Yasin Ayari (Suécia) – 2 gols