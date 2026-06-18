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Esporte

Quem é o artilheiro da Copa do Mundo depois da 1ª rodada

Lista de artilheiros do torneio é liderada por um velho conhecido

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 09h33
FOXBOROUGH, MASSACHUSETTS - JUNE 16: Erling Haaland #9 of Norway scores a goal against Jalal Hassan #12 of Iraq during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Iraq and Norway at Boston Stadium on June 16, 2026 in Foxborough, Massachusetts. (Photo by Mark Smith/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
 (Mark Smith/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Quem é o artilheiro da Copa do Mundo depois da 1ª rodada Priorize VEJA no Google

Com o fim da 1ª rodada da Copa do Mundo de 2026, a lista de artilheiros do torneio é liderada por um velho conhecido: Lionel Messi. Depois de anotar três gols na estreia da Argentina, o camisa 10 assumiu a liderança isolada da lista de goleadores.

Logo atrás aparecem sete jogadores: Kai Havertz, da Alemanha, Folarin Balogun, dos Estados Unidos, Kylian Mbappé, da França, Harry Kane, da Inglaterra, Erling Haaland, da Noruega, Elijah Just, da Nova Zelândia, e Yasin Ayari, da Suécia, com dois gols cada.

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Com o hat-trick na abertura argentina, Messi chegou a 16 gols em Copas e igualou Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio. Mbappé, artilheiro em 2022, e Kane, artilheiro em 2018, abriram a competição com dois gols. Haaland, em sua primeira Copa, entrou no torneio já cercado pela expectativa de que o formato mais longo, agora com uma fase adicional de mata-mata, favoreça atacantes de seleções que avancem longe.

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Os artilheiros da Copa do Mundo 2026 depois da 1ª rodada:

  1. Lionel Messi (Argentina) – 3 gols
  2. Kai Havertz (Alemanha), Folarin Balogun (Estados Unidos), Kylian Mbappé (França), Harry Kane (Inglaterra), Erling Haaland (Noruega), Elijah Just (Nova Zelândia) e Yasin Ayari (Suécia) – 2 gols
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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