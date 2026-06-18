Jogos de hoje, quinta, 18 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Quatro jogos da Copa do Mundo 2026 movimentam o dia; México x Coreia do Sul é o destaque de hoje, 18
A quinta-feira, 18 de junho, terá mais uma programação forte pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas distribuídas entre tarde e noite. A agenda reúne confrontos de seleções europeias, africanas, asiáticas e das Américas, além de um jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro.
A rodada começa às 13h, com Tchéquia x África do Sul. O confronto coloca frente a frente uma seleção europeia de tradição tática e uma equipe africana que costuma apostar em intensidade, velocidade e imposição física para competir em grandes torneios.
Às 16h, Suíça x Bósnia e Herzegovina aparece como um dos jogos mais interessantes do dia. Mais tarde, às 19h, Canadá x Catar movimenta a programação com um duelo entre seleções que têm buscado maior afirmação no cenário internacional. A noite se encerra às 22h, com México x Coreia do Sul, confronto de bom nível técnico, reunindo duas equipes acostumadas a competir em Copas do Mundo.
No futebol brasileiro, a Série B terá Sport x Atlético Goianiense, às 21h. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais e pode ter impacto direto na disputa por posições em uma competição marcada pelo equilíbrio e pela pressão rodada a rodada.
Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 18 de junho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Copa do Mundo da FIFA 2026
- 13h00 – Tchéquia x África do Sul – CazéTV
- 16h00 – Suíça x Bósnia e Herzegovina – TV Globo, SBT, SporTV, N Sports, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
- 19h00 – Canadá x Catar – CazéTV
- 22h00 – México x Coreia do Sul – TV Globo, SporTV, ge tv (no Globoplay) e CazéTV
Campeonato Brasileiro Série B
- 21h00 – Sport x Atlético Goianiense – Disney+