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Esporte

Jogos de hoje, quinta, 18 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

Quatro jogos da Copa do Mundo 2026 movimentam o dia; México x Coreia do Sul é o destaque de hoje, 18

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 06h00 | Atualizado em 18 jun 2026, 14h03
ZAPOPAN, MEXICO - JANUARY 17: General view of the stadium before the 3rd round match between Chivas and Queretaro as part of the Torneo Clausura 2026 Liga MX at Akron Stadium on January 17, 2026 in Zapopan, Mexico. Akron Stadium will host four matches during the upcoming 2026 FIFA World Cup. (Photo by Simon Barber/Getty Images)
Estádio de Guadalajara, no México, será o palco da partida entre Colômbia e RD Congo nesta terça, 23 (Simon Barber/Getty Images)
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A quinta-feira, 18 de junho, terá mais uma programação forte pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas distribuídas entre tarde e noite. A agenda reúne confrontos de seleções europeias, africanas, asiáticas e das Américas, além de um jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada começa às 13h, com Tchéquia x África do Sul. O confronto coloca frente a frente uma seleção europeia de tradição tática e uma equipe africana que costuma apostar em intensidade, velocidade e imposição física para competir em grandes torneios.

Às 16h, Suíça x Bósnia e Herzegovina aparece como um dos jogos mais interessantes do dia. Mais tarde, às 19h, Canadá x Catar movimenta a programação com um duelo entre seleções que têm buscado maior afirmação no cenário internacional. A noite se encerra às 22h, com México x Coreia do Sul, confronto de bom nível técnico, reunindo duas equipes acostumadas a competir em Copas do Mundo.

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No futebol brasileiro, a Série B terá Sport x Atlético Goianiense, às 21h. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais e pode ter impacto direto na disputa por posições em uma competição marcada pelo equilíbrio e pela pressão rodada a rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 18 de junho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo da FIFA 2026

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Campeonato Brasileiro Série B

  • 21h00 – Sport x Atlético Goianiense – Disney+
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