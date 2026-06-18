Jogos de hoje, quinta, 18 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

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A quinta-feira, 18 de junho de 2026, promete um dia agitado para os fãs de futebol! Prepare-se para quatro emocionantes duelos da Copa do Mundo, incluindo confrontos entre seleções de diferentes continentes, além de uma partida crucial da Série B. Confira todos os jogos, horários e onde assistir.

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A quinta-feira, 18 de junho, terá mais uma programação forte pela Copa do Mundo da FIFA 2026, com quatro partidas distribuídas entre tarde e noite. A agenda reúne confrontos de seleções europeias, africanas, asiáticas e das Américas, além de um jogo isolado pela Série B do Campeonato Brasileiro.

A rodada começa às 13h, com Tchéquia x África do Sul. O confronto coloca frente a frente uma seleção europeia de tradição tática e uma equipe africana que costuma apostar em intensidade, velocidade e imposição física para competir em grandes torneios.

Às 16h, Suíça x Bósnia e Herzegovina aparece como um dos jogos mais interessantes do dia. Mais tarde, às 19h, Canadá x Catar movimenta a programação com um duelo entre seleções que têm buscado maior afirmação no cenário internacional. A noite se encerra às 22h, com México x Coreia do Sul, confronto de bom nível técnico, reunindo duas equipes acostumadas a competir em Copas do Mundo.

No futebol brasileiro, a Série B terá Sport x Atlético Goianiense, às 21h. O duelo coloca frente a frente dois clubes tradicionais e pode ter impacto direto na disputa por posições em uma competição marcada pelo equilíbrio e pela pressão rodada a rodada.

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Confira a agenda dos principais jogos desta quinta-feira, 18 de junho de 2026, com horários e canais:

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

Copa do Mundo da FIFA 2026

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Campeonato Brasileiro Série B

21h00 – Sport x Atlético Goianiense – Disney+