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Esporte

Quartas de final da Libertadores: veja o chaveamento e as datas dos confrontos

Sete equipes já estão classificadas; Flamengo ainda aguarda um confronto para conhecer o adversário

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 08h53
Troféu da Copa Libertadores
Troféu da Copa Libertadores (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Quartas de final da Libertadores: veja o chaveamento e as datas dos confrontos Priorizar nos meus resultados Google

Com o encerramento da maior parte dos confrontos das oitavas, sete clubes já garantiram presença nas quartas de final da Copa Libertadores 2026. O chaveamento até as semifinais foram estabelecidos anteriormente pela Conmebol.

Estão classificados Fluminense, Estudiantes, Platense, Palmeiras, Flamengo, LDU e Corinthians. A oitava e última vaga será conhecida na terça-feira, 25 de agosto, quando Independiente del Valle e Deportes Tolima disputam a partida de volta das oitavas no Equador. O duelo teve que ser adiado após os terremotos que atingiram a Colômbia. Na ida, o time equatoriano venceu por 1 a 0 e abriu vantagem na disputa.

Entre os brasileiros, quatro clubes permanecem na corrida pelo título. O Corinthians terá pela frente o Estudiantes, depois de eliminar o Rosario Central. O Fluminense enfrenta o Platense, enquanto o Palmeiras encara a LDU, que passou pelo Mirassol nos pênaltis. Já o Flamengo aguarda o vencedor de Independiente del Valle x Tolima.

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Dos quatro brasileiros classificados, Flamengo e Corinthians decidem as quartas de final em casa.

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Chaveamento das quartas de final

  • Corinthians x Estudiantes (Timão decide em casa)
  • Flamengo x Independiente del Valle ou Tolima (Fla decide em casa)
  • LDU x Palmeiras (LDU decide em casa)
  • Platense x Fluminense (Platense decide em casa)

Quem vencer do confronto entre Corinthians e Estudiantes enfrenta o vencedor de Flamengo e Del Valle ou Tolima. Do outro lado, o vencedor da partida entre Fluminense e Platense enfrenta quem se classificar de Palmeiras x LDU.

Quando serão as quartas da Libertadores?

Os jogos de ida serão realizados entre 8 e 10 de setembro, enquanto as partidas de volta ocorrerão entre 15 e 17 de setembro. As datas específicas, horários e transmissões de cada duelo ainda serão divulgados pela entidade.

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Depois das quartas, as semifinais estão previstas para o período entre 14 e 22 de outubro. A grande final da Libertadores de 2026 será disputada em 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

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