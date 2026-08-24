Quartas da Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos
Fase começa nesta terça-feira, 25, com clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG
A Copa do Brasil de 2026 entra nesta semana na fase de quartas de final com clássicos estaduais em três dos quatro confrontos. Cruzeiro e Atlético Mineiro abrem a rodada nesta terça-feira, 25, às 21h, no Mineirão. Palmeiras x Santos e Internacional x Grêmio completam a lista, enquanto Vasco e Vitória fazem o único duelo interestadual.
A Confederação Brasileira de Futebol definiu os jogos de ida entre 25 e 27 de agosto. Depois do clássico mineiro, a quarta-feira, 26, terá duas partidas simultâneas às 21h30: Vasco x Vitória, em São Januário, e Palmeiras x Santos, no Nubank Parque. Na quinta-feira, 27, Internacional e Grêmio fecham a primeira metade das quartas às 20h, no Beira-Rio.
Os confrontos de volta começam na terça, dia 1º de setembro. Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar às 21h, desta vez na Arena MRV. No dia seguinte, Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras entram em campo às 21h30, no Barradão e na Vila Belmiro, respectivamente. O último semifinalista será conhecido na outra quinta, 3, quando Grêmio e Internacional disputam o segundo Gre-Nal da eliminatória, às 20h, na Arena do Grêmio.
Confira datas e horários das quartas de final
Jogos de ida — 25 a 27/08
- 25/08, 21h — Cruzeiro x Atlético-MG — Mineirão
- 26/08, 21h30 — Vasco x Vitória — São Januário
- 26/08, 21h30 — Palmeiras x Santos — Nubank Parque
- 27/08, 20h — Internacional x Grêmio — Beira-Rio
Jogos de volta — 01 a 03/09
- 01/09, 21h — Atlético-MG x Cruzeiro — Arena MRV
- 02/09, 21h30 — Vitória x Vasco — Barradão
- 02/09, 21h30 — Santos x Palmeiras — Vila Belmiro
- 03/09, 20h — Grêmio x Internacional — Arena do Grêmio
Os oito clubes que chegaram às quartas já acumulam R$ 9 milhões pelo avanço na competição, e cada classificado à semifinal receberá outros R$ 9 milhões. A partir desta fase, a Copa do Brasil também passa a utilizar o sistema de impedimento semiautomático nos estádios envolvidos.
Quem avançar do Gre-Nal enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG, enquanto o vencedor de Vasco x Vitória terá pela frente Palmeiras ou Santos. Pela primeira vez a final do torneio será realizada em jogo único, no dia 6 de dezembro.