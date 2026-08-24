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Esporte

Quartas da Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos

Fase começa nesta terça-feira, 25, com clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 ago 2026, 11h03
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - DECEMBER 21: Detail of the trophy prior to the Copa Do Brasil 2025 Final second leg match between Corinthians and Vasco da Gama at Maracana Stadium on December 21, 2025 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
Troféu da Copa do Brasil (Buda Mendes/Getty Images)
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Quartas da Copa do Brasil: veja datas e horários dos jogos Priorizar nos meus resultados Google

A Copa do Brasil de 2026 entra nesta semana na fase de quartas de final com clássicos estaduais em três dos quatro confrontos. Cruzeiro e Atlético Mineiro abrem a rodada nesta terça-feira, 25, às 21h, no Mineirão. Palmeiras x Santos e Internacional x Grêmio completam a lista, enquanto Vasco e Vitória fazem o único duelo interestadual.

A Confederação Brasileira de Futebol definiu os jogos de ida entre 25 e 27 de agosto. Depois do clássico mineiro, a quarta-feira, 26, terá duas partidas simultâneas às 21h30: Vasco x Vitória, em São Januário, e Palmeiras x Santos, no Nubank Parque. Na quinta-feira, 27, Internacional e Grêmio fecham a primeira metade das quartas às 20h, no Beira-Rio.

Os confrontos de volta começam na terça, dia 1º de setembro. Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se enfrentar às 21h, desta vez na Arena MRV. No dia seguinte, Vitória x Vasco e Santos x Palmeiras entram em campo às 21h30, no Barradão e na Vila Belmiro, respectivamente. O último semifinalista será conhecido na outra quinta, 3, quando Grêmio e Internacional disputam o segundo Gre-Nal da eliminatória, às 20h, na Arena do Grêmio.

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Confira datas e horários das quartas de final

Jogos de ida — 25 a 27/08

  • 25/08, 21h — Cruzeiro x Atlético-MG — Mineirão
  • 26/08, 21h30 — Vasco x Vitória — São Januário
  • 26/08, 21h30 — Palmeiras x Santos — Nubank Parque
  • 27/08, 20h — Internacional x Grêmio — Beira-Rio

Jogos de volta — 01 a 03/09

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  • 01/09, 21h — Atlético-MG x Cruzeiro — Arena MRV
  • 02/09, 21h30 — Vitória x Vasco — Barradão
  • 02/09, 21h30 — Santos x Palmeiras — Vila Belmiro
  • 03/09, 20h — Grêmio x Internacional — Arena do Grêmio

Os oito clubes que chegaram às quartas já acumulam R$ 9 milhões pelo avanço na competição, e cada classificado à semifinal receberá outros R$ 9 milhões. A partir desta fase, a Copa do Brasil também passa a utilizar o sistema de impedimento semiautomático nos estádios envolvidos.

Quem avançar do Gre-Nal enfrentará Cruzeiro ou Atlético-MG, enquanto o vencedor de Vasco x Vitória terá pela frente Palmeiras ou Santos. Pela primeira vez a final do torneio será realizada em jogo único, no dia 6 de dezembro.

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TAGS:
Copa do Brasil
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