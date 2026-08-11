Quartas da Copa do Brasil 2026: veja os confrontos e o chaveamento até a final

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O sorteio da Copa do Brasil 2026 definiu as quartas de final com três clássicos estaduais: Internacional x Grêmio, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos. O chaveamento até a final foi revelado, incluindo a decisão em jogo único e a premiação milionária. Confira os detalhes e o caminho dos times.

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Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, nesta terça, 11, foram definidos os quatro confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026 e, também, o caminho de cada equipe até a decisão. O sorteio colocou três clássicos estaduais na próxima fase: Internacional x Grêmio, Cruzeiro x Atlético-MG e Palmeiras x Santos. O outro duelo será entre Vasco e Vitória.

Os jogos de ida das quartas estão previstos para a semana de 26 de agosto, enquanto as partidas de volta serão realizadas na semana de 2 de setembro. Internacional, Cruzeiro, Vasco e Palmeiras fazem o primeiro jogo em casa; Grêmio, Atlético-MG, Vitória e Santos terão a vantagem de decidir seus confrontos diante de suas torcidas. A CBF ainda vai detalhar datas, horários e estádios de cada partida.

Confrontos das quartas de final

Internacional x Grêmio*

Cruzeiro x Atlético-MG*

Vasco x Vitória*

Palmeiras x Santos*

* Times que decidem a eliminatória em casa.

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Chaveamento até a final

Além de definir os confrontos, o sorteio estabeleceu definitivamente o chaveamento até a final. De um lado, o vencedor do Gre-Nal enfrentará, na semifinal, quem avançar do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG. Isso significa que gaúchos e mineiros disputam duas vagas, mas apenas um representante desse bloco poderá chegar à decisão.

Na outra metade da chave, quem passar de Vasco x Vitória encontrará o vencedor de Palmeiras x Santos.

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Semifinal 1

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Vencedor de Internacional x Grêmio x Vencedor de Cruzeiro x Atlético-MG

Semifinal 2

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Vencedor de Vasco x Vitória x Vencedor de Palmeiras x Santos

Final

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Vencedor da Semifinal 1 x Vencedor da Semifinal 2

Final em jogo único

A edição de 2026 também apresenta uma mudança importante em sua reta decisiva. Enquanto quartas e semifinais seguem disputadas em partidas de ida e volta, a final será realizada em jogo único, no dia 6 de dezembro. As semifinais estão previstas para 1º e 13 de novembro.

Premiação

Há ainda uma fortuna esportiva e financeira em jogo. Cada clube que alcançou as quartas recebeu R$ 4 milhões pela classificação nesta etapa, e uma vaga na semifinal renderá mais R$ 9 milhões. Segundo os valores divulgados para a competição, o campeão receberá R$ 78 milhões pela conquista, enquanto o vice ficará com R$ 34 milhões referentes à decisão.