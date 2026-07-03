Quanto pode render uma aposta na vitória de Cabo Verde contra a Argentina?

A atual campeã Argentina joga contra a estreante Cabo Verde na noite desta sexta-feira, 3, às 19h, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026.

Enquanto o artilheiro Messi vai em busca do tetracampeonato, a seleção do goleiro Vozinha quer seguir fazendo história. Na primeira fase, Cabo Verde parou duas campeãs mundiais – Espanha e Uruguai – e segue invicta na competição.

Nas casas de apostas, no entanto, nada de otimismo. Enquanto a Bet 365 paga 19 vezes o valor investido em caso de uma vitória cabo-verdiana, na Betano a aposta chega a multiplicar por 24. Já uma vitória da super favorita Argentina paga 1.14 e 1.18, respectivamente.

Como assistir ao jogo entre Argentina e Cabo Verde hoje?

As seleções vão se enfrentar no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da Globo, SBT, Sportv, N Sports, GE TV (Globoplay) e CazéTV. Veja as possíveis escalações.

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