Argentina x Cabo Verde na Copa: onde assistir, horário e escalações
Atual campeã mundial enfrenta a surpresa do torneio hoje, 3, pela segunda fase. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Argentina e Cabo Verde se enfrentam nesta sexta, 3, às 19h (horário de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no estádio de Miami, nos Estados Unidos. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
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A seleção comandada por Lionel Scaloni avançou com a melhor campanha do Grupo J: venceu Argélia, Áustria e Jordânia, marcou oito gols e sofreu apenas um. Atual campeã mundial, a equipe chega ao mata-mata com 100% de aproveitamento e deve recolocar Messi entre os titulares depois de o camisa 10 começar no banco contra a Jordânia. Scaloni, porém, procura afastar qualquer clima de classificação antecipada. Cabo Verde empatou com Espanha e Uruguai na primeira fase e já mostrou que pode complicar a vida de seleções favoritas.
Como assistir ao jogo entre Argentina e Cabo Verde hoje?
Argentina e Cabo Verde vão se enfrentar nesta sexta, 3, às 19h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Miami, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Argentina: Dibu Martínez; Molina, Lisandro Martínez, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Almada, Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Moreira, Diney Borges, Pico Lopes e Sidny Cabral; Kevin Pina; Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro e Willy Semedo; Livramento. Técnico: Bubista.
Odds para Argentina x Cabo Verde:
Resultado final
Betano: Argentina (1.19) – Empate (6.30) – Cabo Verde (19.00)
Bet365: Argentina (1.14) – Empate (8.00) – Cabo Verde (19.00)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR