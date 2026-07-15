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Esporte

Quantas vezes Mick Jagger já foi ‘pé-frio’ até hoje

Vocalista dos Rolling Stones acompanhou nova derrota da Inglaterra nesta quarta-feira, 15

Por Giovanna Fraguito 15 jul 2026, 19h17
Mick Jagger
Mick Jagger (Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic/Getty Images)
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Quantas vezes Mick Jagger já foi ‘pé-frio’ até hoje Priorizar nos meus resultados Google

Mick Jagger voltou a alimentar a fama de “pé-frio” nesta quarta-feira, 15, ao acompanhar no estádio a derrota da Inglaterra para a Argentina na semifinal da Copa do Mundo. Considerando partidas vistas das arquibancadas, mensagens de apoio e palpites divulgados publicamente, o vocalista dos Rolling Stones já esteve associado a ao menos 13 resultados negativos.

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A sequência começou na Copa de 1998, quando Jagger viu a Inglaterra ser eliminada pela Argentina nos pênaltis. Em 2006, acompanhou nova queda inglesa nas penalidades, desta vez diante de Portugal. Quatro anos depois, apoiou Estados Unidos, Inglaterra e Brasil em partidas contra Gana, Alemanha e Holanda, respectivamente. Todas as seleções foram derrotadas.

O apelido ganhou força durante a Copa de 2014. O músico desejou sorte à Inglaterra antes dos reveses para Itália e Uruguai, apostou em Portugal e Itália — eliminadas ainda na fase de grupos — e estava no Mineirão durante a goleada de 7 a 1 sofrida pelo Brasil diante da Alemanha. Jagger também acompanhou as eliminações da Inglaterra para a Islândia, na Eurocopa de 2016, e para a Croácia, na semifinal da Copa de 2018. A seleção chegou a vencer uma partida com o cantor nas arquibancadas neste Mundial, mas a derrota desta quarta-feira tratou de reavivar a velha fama.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Gente
Inglaterra
Mick Jagger
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