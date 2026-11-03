Quando é a final da Libertadores 2026? Veja data, horário e local

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A final da Copa Libertadores de 2026 será entre Palmeiras e Estudiantes no dia 28 de novembro, às 17h, no Estádio Centenário, Montevidéu. O Palmeiras busca seu quarto título contra os argentinos, que visam a quinta taça. Ingressos para a torcida alviverde começam a ser vendidos em 6 de novembro.

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A final da Copa Libertadores de 2026 será disputada no sábado, 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O confronto colocará frente a frente o Palmeiras e o Estudiantes, da Argentina, em partida única que definirá o campeão da principal competição de clubes da América do Sul.

O Palmeiras chega à decisão pelo segundo ano consecutivo, depois de terminar a edição de 2025 com o vice-campeonato. Com três títulos na história, conquistados em 1999, 2020 e 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira busca a quarta taça continental. Para garantir a classificação, o time paulista superou o Fluminense nos pênaltis, após uma semifinal que terminou com a vitória alviverde por 5 a 3 nas cobranças.

Do outro lado, o Estudiantes tenta conquistar seu quinto título da Libertadores, depois das campanhas vitoriosas de 1968, 1969, 1970 e 2009. O clube argentino retorna à decisão após 17 anos, tendo eliminado o Flamengo, atual campeão continental, também nos pênaltis. O confronto marca o reencontro de dois adversários que já disputaram o título em 1968, quando os argentinos levaram a melhor.

Onde será disputada a final da Libertadores 2026?

O Estádio Centenário, em Montevidéu, receberá pela segunda vez uma decisão da Libertadores desde a adoção do formato de final única, em 2019. A primeira ocorreu em 2021, quando o Palmeiras venceu o Flamengo por 2 a 1, na prorrogação, com gol decisivo de Deyverson, e conquistou seu terceiro título continental.

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A escolha da capital uruguaia também reforça a ligação histórica da cidade com a competição. Montevidéu recebeu a primeira partida da Libertadores, em 1960.

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Confira data, horário e local da final

Jogo: Palmeiras x Estudiantes

Competição: Final da Copa Libertadores 2026

Data: Sábado, 28 de novembro de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu, Uruguai

Como comprar ingresso para a torcida do Palmeiras na decisão da Libertadores 2026?

A venda de ingressos para a torcida do Palmeiras na final da Libertadores 2026 terá início na sexta-feira, 6 de novembro, às 10h (horário de Brasília), com prioridade para os sócios-torcedores do programa Avanti. A comercialização será dividida em etapas, de acordo com a pontuação e a categoria dos associados, e ocorrerá exclusivamente pelo site oficial da Conmebol, libertadores.eleventickets.com.

Os bilhetes destinados aos palmeirenses custam 95 dólares (cerca de 515 reais) e correspondem à Categoria 3, localizada atrás de um dos gols do Estádio Centenário, em Montevidéu. Caso ainda restem entradas após as etapas exclusivas para associados, a venda será aberta ao público geral no domingo, 8 de novembro, das 10h às 22h. Cada torcedor poderá adquirir um ingresso por CPF, com exceções previstas para associados que tenham dependentes menores de idade cadastrados.