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100,00%
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PL - 22 Professora Maria Do Carmo 38,58% 800.328 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
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100,00%
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Esporte

PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 26, pela oitava rodada da Ligue 1

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 11h42
PARIS, FRANCE - APRIL 09: A general view of the stadium prior to the UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg match between Paris Saint-Germain and Aston Villa FC at Parc des Princes on April 09, 2025 in Paris, France. (Photo by Lars Baron - UEFA/UEFA via Getty Images)
Parque dos Príncipes, em Paris (Lars Baron - UEFA/UEFA/Getty Images)
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PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

O Paris Saint-Germain recebe o Lyon nesta segunda-feira, 26, às 16h30 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela oitava rodada do Campeonato Francês 2026/2027. Adiado em um dia devido às manifestações na capital francesa, o confronto coloca frente a frente dois candidatos às primeiras posições da Ligue 1. Com 14 pontos em sete partidas, as duas equipes entram em campo em busca de um resultado que pode alterar a disputa pela liderança.

O PSG chega embalado por uma sequência positiva sob o comando de Luis Enrique. Os parisienses venceram o Strasbourg por 3 a 1, pelo Campeonato Francês, e superaram o Barcelona por 4 a 2, pela Liga dos Campeões, consolidando o bom momento ofensivo da equipe. Jogando diante de sua torcida, o clube aposta na movimentação de seus atacantes e no controle do meio-campo, liderado por Vitinha e João Neves, para impor seu ritmo desde os primeiros minutos.

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Do outro lado, o Lyon, comandado pelo português Paulo Fonseca, tenta deixar para trás a derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim, pela Liga Europa. Apesar do tropeço continental, o time venceu o Nice por 2 a 1 em seu compromisso mais recente pelo Campeonato Francês e busca mostrar força contra um dos principais favoritos ao título. A equipe deve apostar na organização defensiva e nas transições rápidas para surpreender o adversário.

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O duelo também representa uma oportunidade de revanche para o PSG. No último encontro entre as equipes, em abril de 2026, o Lyon venceu por 2 a 1, justamente no Parque dos Príncipes. Agora, os donos da casa tentam fazer valer o mando de campo, enquanto os visitantes procuram repetir o resultado e ganhar confiança para a sequência da competição.

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Onde assistir a PSG x Lyon ao vivo?

Prováveis escalações:

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Désiré Doué. Técnico: Luis Enrique.

Lyon: Rémy Descamps; Zachary Athekame, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Abner Vinícius; Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Ernest Nuamah, Julien Duranville e Rémi Himbert. Técnico: Paulo Fonseca.

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Equipe de arbitragem:

  • Árbitro principal: Jérôme Brisard;
  • Assistentes: Alexis Auger e Aurélien Berthomieu;
  • Quarto árbitro: Éric Wattellier;
  • Árbitro de vídeo (VAR): Bastien Dechepy;
  • Assistente de vídeo (AVAR): Mehdi Mokhtari.
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Olympique de Lyon
Paris Saint Germain (PSG)
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