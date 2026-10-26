PSG x Lyon: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam nesta segunda-feira, 26, pela oitava rodada da Ligue 1
O Paris Saint-Germain recebe o Lyon nesta segunda-feira, 26, às 16h30 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela oitava rodada do Campeonato Francês 2026/2027. Adiado em um dia devido às manifestações na capital francesa, o confronto coloca frente a frente dois candidatos às primeiras posições da Ligue 1. Com 14 pontos em sete partidas, as duas equipes entram em campo em busca de um resultado que pode alterar a disputa pela liderança.
O PSG chega embalado por uma sequência positiva sob o comando de Luis Enrique. Os parisienses venceram o Strasbourg por 3 a 1, pelo Campeonato Francês, e superaram o Barcelona por 4 a 2, pela Liga dos Campeões, consolidando o bom momento ofensivo da equipe. Jogando diante de sua torcida, o clube aposta na movimentação de seus atacantes e no controle do meio-campo, liderado por Vitinha e João Neves, para impor seu ritmo desde os primeiros minutos.
Do outro lado, o Lyon, comandado pelo português Paulo Fonseca, tenta deixar para trás a derrota por 3 a 0 para o Hoffenheim, pela Liga Europa. Apesar do tropeço continental, o time venceu o Nice por 2 a 1 em seu compromisso mais recente pelo Campeonato Francês e busca mostrar força contra um dos principais favoritos ao título. A equipe deve apostar na organização defensiva e nas transições rápidas para surpreender o adversário.
O duelo também representa uma oportunidade de revanche para o PSG. No último encontro entre as equipes, em abril de 2026, o Lyon venceu por 2 a 1, justamente no Parque dos Príncipes. Agora, os donos da casa tentam fazer valer o mando de campo, enquanto os visitantes procuram repetir o resultado e ganhar confiança para a sequência da competição.
Onde assistir a PSG x Lyon ao vivo?
Prováveis escalações:
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho e Lucas Hernández; João Neves, Vitinha e Fabián Ruiz; Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Désiré Doué. Técnico: Luis Enrique.
Lyon: Rémy Descamps; Zachary Athekame, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Abner Vinícius; Mads Bidstrup, Tanner Tessmann e Corentin Tolisso; Ernest Nuamah, Julien Duranville e Rémi Himbert. Técnico: Paulo Fonseca.
Equipe de arbitragem:
- Árbitro principal: Jérôme Brisard;
- Assistentes: Alexis Auger e Aurélien Berthomieu;
- Quarto árbitro: Éric Wattellier;
- Árbitro de vídeo (VAR): Bastien Dechepy;
- Assistente de vídeo (AVAR): Mehdi Mokhtari.