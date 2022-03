PSG oferece Neymar ao Barcelona e a outros grandes da Europa

Mais uma vez eliminado precocemente da Liga dos Campeões, Neymar pode estar se despedindo do Paris Saint-Germain. Segundo informações desta terça-feira, 15, publicadas pelo portal francês Foot Mercato, o atacante brasileiro “não é mais intocável” no PSG e, inclusive, já foi oferecido ao Barcelona, seu ex-clube, e a outras grandes equipes da Europa.

“Neymar está em dificuldades no PSG. Seja na sua condição física, nas suas atuações ou simplesmente na sua relação com os torcedores parisienses, nada vai bem para o fantástico brasileiro”, escreveu o site.

Sem especificar os outros clubes além do Barcelona aos quais Neymar foi oferecido, o portal citou que uma possível saída não seria simples. “Resta saber se o jogador está disposto a isso e principalmente se um clube vai querer apostar alto em um jogador que tem sido apenas uma sombra de si mesmo nos últimos meses.”

Neymar trocou o Barcelona pelo PSG em 2017 pela quantia recorde de 222 milhões de euros. Conquistou dez títulos e já está na lista de maiores artilheiros da história do clube, mas falhou no maior de seus objetivos, que seria conquistar a primeira Liga dos Campeões (chegou a uma final, uma semi e caiu três vezes nas oitavas de final). Depois da eliminação para o Real Madrid na semana passada, o atleta recebeu duras críticas da imprensa francesa e, aos 30 anos, tem até mesmo a sua forma física contestada.

De acordo com o diário catalão Mundo Deportivo, neste momento o Barcelona não demonstra interesse no retorno do craque, “já que seu salário gira em torno de 30 milhões de euros líquidos (por temporada)””, além do fato de que o clube possui outras prioridades. Recentemente, Neymar manifestou o desejo de encerrar sua carreira na Major League Soccer, a liga de clubes dos EUA e do Canadá, mas não estipulou quando gostaria de iniciar essa última aventura na América do Norte.