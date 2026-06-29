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Esporte

Próximo jogo do Brasil na Copa: data, horário e como assistir

A vitória sobre o Japão colocou a seleção brasileira entre as 16 melhores da Copa do Mundo 2026

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 16h04 | Atualizado em 30 jun 2026, 16h04
MIAMI, FLORIDA - JUNE 24: Vinícius Júnior #7 of Brazil celebrates with teammates after scoring a goal during the FIFA World Cup 2026 Group C match between Scotland and Brazil at Miami Stadium on June 24, 2026 in Miami, Florida. (Photo by Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos via Getty Images)
Seleção brasileira  (Robin Alam/ISI Photos/ISI Photos/Getty Images)
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Próximo jogo do Brasil na Copa: data, horário e como assistir Priorize VEJA no Google

Depois de eliminar o Japão nesta segunda, 29, o Brasil volta a campo no próximo domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília). O adversário da partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, será a Noruega. Saiba tudo sobre a vitória brasileira contra o Japão.

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A vitória sobre o Japão colocou o Brasil entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo. Superado o primeiro obstáculo eliminatório, a equipe comandada por Carlo Ancelotti se prepara para seguir avançando no torneio. O chaveamento possibilita que o Brasil enfrente Inglaterra, México, Equador ou República Democrática do Congo nas quartas. Saiba mais sobre os possíveis adversários do próximo jogo.

Como assistir ao jogo do Brasil nas oitavas da Copa?

O Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

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Calendário do Brasil até a final da Copa:

  • Oitavas: 05/07 (domingo) – 17h
  • Quartas: 11/07 (sábado) – 18h
  • Semifinal: 15/07 (quarta-feira) – 16h
  • Final: 19/07 (domingo) – 16h
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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