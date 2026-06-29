Próximo jogo do Brasil na Copa: data, horário e como assistir
A vitória sobre o Japão colocou a seleção brasileira entre as 16 melhores da Copa do Mundo 2026
Depois de eliminar o Japão nesta segunda, 29, o Brasil volta a campo no próximo domingo, dia 5, às 17h (horário de Brasília). O adversário da partida, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, será a Noruega. Saiba tudo sobre a vitória brasileira contra o Japão.
A vitória sobre o Japão colocou o Brasil entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo. Superado o primeiro obstáculo eliminatório, a equipe comandada por Carlo Ancelotti se prepara para seguir avançando no torneio. O chaveamento possibilita que o Brasil enfrente Inglaterra, México, Equador ou República Democrática do Congo nas quartas. Saiba mais sobre os possíveis adversários do próximo jogo.
Como assistir ao jogo do Brasil nas oitavas da Copa?
O Brasil vai enfrentar a Noruega no próximo domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da N Sports, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Calendário do Brasil até a final da Copa:
- Oitavas: 05/07 (domingo) – 17h
- Quartas: 11/07 (sábado) – 18h
- Semifinal: 15/07 (quarta-feira) – 16h
- Final: 19/07 (domingo) – 16h
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