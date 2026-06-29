Após vitória contra o Japão, quais são os possíveis adversários do Brasil no próximo jogo

A vitória sobre o Japão garantiu ao Brasil um lugar entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo de 2026. Superado o primeiro desafio eliminatório, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora volta suas atenções para o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, do qual sairá o próximo adversário brasileiro. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, 30 de junho, às 14h (de Brasília).

O próximo compromisso do Brasil está programado para domingo, 5 de julho, às 17h, pelas oitavas de final. O chaveamento da competição determina que o vencedor de Brasil x Japão encontre quem avançar no duelo entre marfinenses e noruegueses. Portanto, não há sorteio nem possibilidade de alteração do caminho: a dúvida se resume a dois adversários com estilos bastante diferentes.

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A Noruega representa, ao menos no papel, o cenário mais incômodo. A seleção europeia tem em Erling Haaland sua principal arma ofensiva e constrói grande parte de seu jogo a partir da presença física do atacante, da capacidade de atacar a profundidade e do aproveitamento das oportunidades dentro da área. O camisa 9 está com quatro gols e aparece entre os principais goleadores desta edição da Copa.

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A Costa do Marfim, por sua vez, apresentaria um confronto de características distintas. A força física, a intensidade nos duelos e a velocidade para avançar depois da recuperação da bola são elementos tradicionalmente associados à seleção africana.

Embora a seleção brasileira seja favorita diante de qualquer um dos dois rivais, a próxima fase eliminatória vai ser de alta dificuldade em qualquer um dos cenários. O novo formato da Copa, com 48 participantes, acrescentou uma rodada ao mata-mata: depois da fase de grupos, 32 equipes passaram a disputar confrontos de eliminação direta, antes das oitavas, quartas, semifinais e final.

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