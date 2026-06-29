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Esporte

Após vitória contra o Japão, quais são os possíveis adversários do Brasil no próximo jogo

O duelo que define o rival da seleção nas oitavas será disputado amanhã

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 16h05 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h42
METLIFE STADIUM, EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY, UNITED STATES - 2026/06/13: Players of Brazil (Alisson, Leo Pereira, Bremer, Weverton, Rayan, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Igor Thiago, Roger Ibanez, Matheus Cunha, Ederson, Fabinho, Danilo, Casemiro, Endrick, Luiz Henrique, Danilo Santos, Alex Sandro, Douglas Santos, Bruno Guimaraes, Vinicius Junior, Lucas Paqueta, Gabriel Martinelli, Ederson Silva, Raphinha) pose for a team photo prior to the FIFA World Cup 2026 Group C football match between Brazil and Morocco. The match ended 1-1 tie. (Photo by Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images)
Seleção brasileira  (Nicolò Campo/LightRocket/Getty Images)
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Após vitória contra o Japão, quais são os possíveis adversários do Brasil no próximo jogo Priorize VEJA no Google

A vitória sobre o Japão garantiu ao Brasil um lugar entre as 16 melhores seleções da Copa do Mundo de 2026. Superado o primeiro desafio eliminatório, a equipe comandada por Carlo Ancelotti agora volta suas atenções para o confronto entre Costa do Marfim e Noruega, do qual sairá o próximo adversário brasileiro. As duas seleções se enfrentam nesta terça-feira, 30 de junho, às 14h (de Brasília).

O próximo compromisso do Brasil está programado para domingo, 5 de julho, às 17h, pelas oitavas de final. O chaveamento da competição determina que o vencedor de Brasil x Japão encontre quem avançar no duelo entre marfinenses e noruegueses. Portanto, não há sorteio nem possibilidade de alteração do caminho: a dúvida se resume a dois adversários com estilos bastante diferentes.

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A Noruega representa, ao menos no papel, o cenário mais incômodo. A seleção europeia tem em Erling Haaland sua principal arma ofensiva e constrói grande parte de seu jogo a partir da presença física do atacante, da capacidade de atacar a profundidade e do aproveitamento das oportunidades dentro da área. O camisa 9 está com quatro gols e aparece entre os principais goleadores desta edição da Copa.

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A Costa do Marfim, por sua vez, apresentaria um confronto de características distintas. A força física, a intensidade nos duelos e a velocidade para avançar depois da recuperação da bola são elementos tradicionalmente associados à seleção africana. 

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Embora a seleção brasileira seja favorita diante de qualquer um dos dois rivais, a próxima fase eliminatória vai ser de alta dificuldade em qualquer um dos cenários. O novo formato da Copa, com 48 participantes, acrescentou uma rodada ao mata-mata: depois da fase de grupos, 32 equipes passaram a disputar confrontos de eliminação direta, antes das oitavas, quartas, semifinais e final.

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