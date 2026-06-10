Prostituição e tráfico de drogas: árbitro de jogo do Brasil na Copa já foi detido por engano
Slavko Vincic está escalado para a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos
O árbitro esloveno Slavko Vincic, que vai apitar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, já foi detido em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas.
O episódio aconteceu em 2020, quando Vincic almoçava com sócios na Bósnia e Herzegovina. Ao todo, mais de 30 pessoas foram presas na operação.
O árbitro foi ouvido como testemunha e liberado. Ele explicou que estava “no lugar errado e na hora errada”, pois não conhecia nenhum dos envolvidos.
Aos 46 anos, Vincic apitou mais de 500 jogos na carreira, incluindo 50 jogos da Liga dos Campeões e dois na Copa do Mundo de 2022.
Apesar de experiente, o árbitro também terá novidades pela frente já que a Fifa anunciou novas regras que serão implementadas na Copa do Mundo de 2026, conforme o manual de regulação publicado no mês passado.
Arbitragem de Brasil x Marrocos:
Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovênia)
Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)
Árbitro reserva: Stephane de Almeida (Suíça)
Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026
- Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
- Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
- Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h