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Esporte

Prostituição e tráfico de drogas: árbitro de jogo do Brasil na Copa já foi detido por engano

Slavko Vincic está escalado para a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos

Por Ígor Resende 10 jun 2026, 16h10 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h17
Um árbitro de futebol, homem de pele clara e cabelo grisalho curto, usa camisa laranja, shorts pretos e braçadeiras pretas. Ele tem um microfone na orelha e segura um apito na mão esquerda. O fundo está desfocado, mostrando a arquibancada do estádio
Esloveno vai apitar a estreia do Brasil na Copa de 2026 (Maja Hitij/Getty Images)
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O árbitro esloveno Slavko Vincic, que vai apitar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, já foi detido em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas.

O episódio aconteceu em 2020, quando Vincic almoçava com sócios na Bósnia e Herzegovina. Ao todo, mais de 30 pessoas foram presas na operação. 

O árbitro foi ouvido como testemunha e liberado. Ele explicou que estava “no lugar errado e na hora errada”, pois não conhecia nenhum dos envolvidos.

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Aos 46 anos, Vincic apitou mais de 500 jogos na carreira, incluindo 50 jogos da Liga dos Campeões e dois na Copa do Mundo de 2022. 

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Apesar de experiente, o árbitro também terá novidades pela frente já que a Fifa anunciou novas regras que serão implementadas na Copa do Mundo de 2026, conforme o manual de regulação publicado no mês passado. 

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Arbitragem de Brasil x Marrocos:

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovênia)
Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)
Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)
4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

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Árbitro reserva: Stephane de Almeida (Suíça)

Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

  • Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h
  • Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30
  • Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
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