Prostituição e tráfico de drogas: árbitro de jogo do Brasil na Copa já foi detido por engano

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Slavko Vincic, o árbitro esloveno escalado para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, foi detido em 2020 durante uma operação policial de tráfico e prostituição. Ele se defendeu alegando inocência e foi liberado como testemunha. Vincic possui vasta experiência, tendo apitado mais de 500 jogos.

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O árbitro esloveno Slavko Vincic, que vai apitar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, já foi detido em uma investigação de prostituição, tráfico de drogas e armas.

O episódio aconteceu em 2020, quando Vincic almoçava com sócios na Bósnia e Herzegovina. Ao todo, mais de 30 pessoas foram presas na operação.

O árbitro foi ouvido como testemunha e liberado. Ele explicou que estava “no lugar errado e na hora errada”, pois não conhecia nenhum dos envolvidos.

Aos 46 anos, Vincic apitou mais de 500 jogos na carreira, incluindo 50 jogos da Liga dos Campeões e dois na Copa do Mundo de 2022.

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Apesar de experiente, o árbitro também terá novidades pela frente já que a Fifa anunciou novas regras que serão implementadas na Copa do Mundo de 2026, conforme o manual de regulação publicado no mês passado.

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Arbitragem de Brasil x Marrocos:

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovênia)

Assistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovênia)

Assistente 2: Andraz Kovacic (Eslovênia)

4º árbitro: Sandro Schaerer (Suíça)

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Árbitro reserva: Stephane de Almeida (Suíça)

Jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026

Brasil x Marrocos – Sábado 13/06 – 19h

Brasil x Haiti – Sexta-feira 19/06 – 21h30

Brasil x Escócia – Quarta-feira 24/06 – 19h