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Esporte

Copa do Mundo terá novas regras para substituições e VAR

Jogadores da seleção brasileira assistiram a uma palestra sobre as alterações

Por Ígor Resende 9 jun 2026, 09h44 | Atualizado em 9 jun 2026, 10h30
Árbitro de futebol em camisa amarela e calção preto, com relógio esportivo, apontando para uma tela de VAR em um estádio lotado
VAR poderá acionar o árbitro em novas situações (Buda Mendes - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Copa do Mundo terá novas regras para substituições e VAR Priorize VEJA no Google

A Fifa anunciou novas regras que serão implementadas na Copa do Mundo de 2026, conforme seu manual de regulação publicado no mês passado.

Uma das principais mudanças é sobre o tempo que os atletas têm para deixaram o campo nas substituições: dez segundos. Caso isso não ocorra, a seleção jogará com um jogador a menos por pelo menos um minuto e até que o jogo seja interrompido novamente.

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Já o VAR poderá revisar novos lances, tais como faltas antes do início da jogada, segundo cartão amarelo, punição ao jogador errado e também escanteios marcados de forma incorreta.

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Assim como já acontece para os goleiros, o árbitro poderá iniciar uma contagem regressiva de cinco segundos caso algum jogador de linha demore a cobrar um lateral, por exemplo. A punição será a reversão da posse de bola.

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Outra medida anunciada para a Copa do Mundo será a hidratação obrigatória, com duas pausas de três minutos, em função das condições climáticas severas.

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Seleção assiste a palestra sobre mudanças

Antes de embarcarem para os Estados Unidos, os jogadores da seleção brasileira assistiram a uma palestra sobre novas regras, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ).

“Percebi um interesse imenso dos atletas em entender a fundo os detalhes dessas mudanças e os impactos que podem ocorrer num jogo de futebol”, explicou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

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