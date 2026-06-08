Seleção brasileira pode enfrentar temperaturas extremas na Copa do Mundo

A seleção brasileira poderá enfrentar temperaturas extremas durante a Copa do Mundo de 2026, como aponta o relatório “Fora do Jogo: Como as Mudanças Climáticas Podem Prejudicar a Copa do Mundo de 2026”, da Climate Central.

“Dentro do seu grupo, o Brasil é o time com maior risco, com uma probabilidade média de 52% de sofrer com o calor em todas as suas partidas da fase de grupos”, explica.

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Na estreia, contra o Marrocos, a possibilidade de que o calor prejudique os atletas é de 20%. Já contra o Haiti esse índice sobe para 43% e contra a Escócia, no dia 24 de junho, a probabilidade chega a 95%.

Ainda de acordo com o levantamento, 97 das 104 partidas da Copa do Mundo podem registrar temperaturas elevadas, sendo que mais de 50% delas devem acontecer em condições desfavoráveis.

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“O calor que prejudica o desempenho é o calor acima de 28°C, um limiar associado à elite do futebol, com jogadores correndo mais devagar, por distâncias menores e com menos frequência”, destaca.

Partidas podem ser paralisadas

Conforme o protocolo médico da Fifa, as partidas podem ser interrompidas caso os termômetros marquem 32ºC.

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Outra medida anunciada para a Copa do Mundo será a hidratação obrigatória, com duas pausas de três minutos. Elas deverão acontecer aos 22 minutos de cada tempo.

Na Copa do Mundo de Clubes, realizada em 2025 nos Estados Unidos, foram registradas temperaturas superiores a 30 graus, além de tempestades e outras condições severas.

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Alguns jogos chegaram a ser paralisados e os torcedores receberam alertas em seus celulares.