Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta terça-feira, 6

Serão conhecidos nesta terça-feira, 6, as últimas duas seleções classificadas às quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Às 12h (de Brasília), a Espanha entra em campo contra o Marrocos e, pouco mais tarde, às 16h (de Brasília), é a vez de Portugal e Suíça fazerem duelo decisivo pelas oitavas de final. Confira a agenda:

12h: Marrocos x Espanha

Globoplay, TV Globo, SporTV e Fifa+

Surpresa da primeira fase, o Marrocos luta por uma vaga nas quartas de final contra a Espanha, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação. A seleção africana foi uma das zebras da fase de grupos, com um empate contra a Croácia e duas vitórias, sobre Bélgica e Canadá. Por sua vez, a seleção espanhola ficou em segundo lugar em sua chave, depois de estrear com goleada, mas empatar com a Alemanha e perder do Japão na última rodada.

16h: Portugal x Suíça

Globoplay, TV Globo, SporTV, Fifa+ e CazéTV

Portugal e Suíça entram em campo pelas oitavas de final, às 16h (de Brasília), no estádio Lusail. Na fase de grupos, a equipe de Cristiano Ronaldo venceu nas duas primeiras rodadas, contra Gana e Uruguai, e foi surpreendida pela Coreia do Sul na partida final, mas avançou em primeiro. Já a Suíça ficou com a segunda colocação em sua chave, após vencer Camarões e Sérvia e perder por 1 a 0 para o Brasil.

Continua após a publicidade