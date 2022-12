Programação: a agenda dos jogos da Copa nesta sexta-feira, 2

Sexta-feira, 2, é dia de seleção brasileira em campo. Já classificado às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o Brasil enfrenta Camarões, às 16h (de Brasília), e, também pelo grupo G, a Sérvia joga com a Suíça em busca da segunda vaga. Portugal também já se garantiu na próxima fase e encara a Coréia do Sul, às 12h (de Brasília). No mesmo horário, Gana e Uruguai fazem jogo decisivo pelo grupo H. Confira as partidas:

12h: Gana x Uruguai

GE, Globoplay, SporTV e Fifa+



Gana e Uruguai se reencontram em uma Copa do Mundo, no estádio Al Janoub. As equipes vão para o tudo, ou nada ,de olho na segunda vaga do grupo H. A seleção africana precisa de uma simples vitória, já a Celeste torce por um empate ou vitória de Portugal pelo outro jogo da chave, além de precisar triunfar em seu duelo.

O jogo decisivo será o primeiro reencontro entre as equipes depois do épico duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul, de 2010. Aquela partida foi recheada de polêmica e decidida nos pênaltis, com o Uruguai levando a melhor. Será a vez da Gana dar o troco?

12h: Coreia do Sul x Portugal

TV Globo, Globoplay, GE, SporTV e Fifa+

Os lusitanos se classificaram com antecedência às oitavas e vão em busca de assegurar a liderança do grupo H contra a Coreia do Sul, no estádio Cidade da Educação. Para se classificar, os sul-coreanos precisam vencer e torcer por uma vitória do Uruguai contra Gana pela mesma diferença de gols ou menor. Se perder ou empatar, está fora.

16h: Sérvia x Suíça

GE, Globoplay, SporTV e Fifa+

Pelo grupo G, Sérvia e Suíça duelam no estádio 974. Os sérvios precisam de uma simples vitória para se garantirem na próxima fase. A Suíça, por sua vez, depende do outro jogo e não pode empatar ou perder o seu duelo. Isto é, precisa vencer a Suíça e torcer para que Camarões não vença o Brasil pela mesma diferença de gols ou maior..

16h: Camarões x Brasil

TV Globo, Globoplay, SporTV, CazéTV e Fifa+

Já classificado, o Brasil entra em campo contra o Camarões, no estádio Lusail. A equipe africana precisa vencer o Brasil e torcer por um empate entre Sérvia e Suíça para se garantir nas oitavas.

A seleção brasileira, por sua vez, quer manter a liderança do grupo G. Visando poupar os jogadores titulares para o confronto das oitavas, Tite irá à campo com um time ‘alternativo’.

