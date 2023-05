Prestes a abrir, janela de transferências agita futebol europeu

O futebol na Europa está na reta final de temporada. Alguns dos principais centros do esporte já têm até seus campeões, caso de Espanha (Barcelona) e Itália (Napoli). Além dos campeonatos nacionais, as decisões dos torneios europeus estão bem próximas. E assim vai começar o tradicional mercado da bola, que todo ano movimenta milhões – por vezes, bilhões. Antes mesmo de ser aberta, a janela de transferências, entre e junho e setembro, se mostra agitada.

Clube que deverá ser protagonista não só na compra, mas também saída de jogadores, é o PSG. Dois de seus principais craques, Neymar e Messi, parecem estar se despedindo do Parque dos Príncipes. Contratação mais cara da história, em 2017, quando saiu do Barcelona para Paris, Neymar oscilou entre momentos de brilho, mas muitas lesões, além de nunca ter sido uma unanimidade da torcida. Mesmo com mais quatro anos de contrato, tanto o camisa 10 como a diretoria do PSG veem como positiva a mudança de clube. Chelsea ou Manchester United aparecem como possível destino.

Mais enfático, Messi já avisou que não vai renovar o contrato, prestes a acabar. Após duas temporadas não tão empolgantes com a camisa do clube francês, o atacante, que levou a Argentina ao título da Copa do Catar, no ano passado, já recebeu diversas sondagens. Há interesse do milionário futebol árabe (Al Hilal), mas também da MLS (Inter Miami) e dos antigos clubes – o Barcelona, onde brilhou a maior parte da carreira; e o argentino News Old Boys, de onde saiu ainda criança para o Barça. A reformulação do PSG também deve afetar outra estrela do time, o italiano Marco Verratti: após 11 anos em Paris, o volante deve ser negociado.

Na Premier League, o brasileiro Roberto Firmino está se despedindo do Liverpool, onde é ídolo da torcida e conquistou títulos como o Inglês, a Champions e o Mundial de Clubes. Após oito temporadas, o atacante está sendo disputado por outras grandes equipes, como os espanhóis do Atlético de Madri, o Galatasaray, da Turquia e a Juventus, da Itália. De olho no atacante brasileiro, o clube italiano poderá se desfazer de Paul Pogba. Depois de encantar na Juve entre 2012 e 2016, o francês voltou ao clube no início da temporada, mas não conseguiu emplacar.

Ainda na Itália, o atual campeão Napoli já corre o risco de sofrer “perdas” no elenco. O principal alvo é o jovem atacante nigeriano Victor Osimhen. Os 23 gols marcados no Campeonato Italiano despertaram o interesse de Manchester United e Chelsea. Os Blues já avisaram que Osimhen é prioridade para a próxima temporada. Os dois gigantes da Premier League, no entanto, têm um forte adversário na briga pelo jogador, o PSG. Caso fique sem Neymar e Messi, o clube não vai “poupar” esforços por uma nova referência no ataque. O Napoli já colocou um preço para o negócio, 100 milhões de euros (cerca de R$ 534 milhões).