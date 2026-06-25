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Esporte

Piloto brasileiro não participará de treino do GP da Áustria

Gabriel Bortoletto será substituído pelo piloto reserva da Alpine Paul Aron

Por Gabriel Bussolotti Silveira 25 jun 2026, 11h35 | Atualizado em 26 jun 2026, 11h43
Gabriel Bortoleto antes de corrida pela Audi
Gabriel Bortoleto antes de corrida pela Audi (Andrea Diodato/NurPhoto/Getty Images)
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Gabriel Bortoleto, único representante do Brasil na Fórmula 1, não estará no primeiro treino livre do Grande Prêmio da Áustria, nesta sexta-feira, 26. O brasileiro será substituído pelo estoniano de 22 anos Paul Aron, o piloto reserva da Alpine. Essa ação da Audi, construtora de Bortoletto, dá cumprimento a regra da F1 que obriga a utilização de corredores novatos em compromissos oficiais ao longo da temporada.

A parceria entre Aron e os membros da atual equipe alemã não é de hoje. Antes da Sauber se transformar em Audi, o estoniano já havia corrido pelo time suíço. Da mesma forma, em 2026, não será a primeira vez do piloto novato participando de atividades pela Audi. No GP de Barcelona-Catalunha, ele também assumiu o carro do alemão Nico Hulkenberg – o outro corredor da equipe alemã – durante um treino. Nessa etapa disputada no Red Bull Ring, na vila de Spielberg, perto da cidade de Zeltweg, Aron substituirá Bortoleto. O brasileiro, porém, estará ausente de somente um treino e participará da corrida principal.

A regra da F1 que incentiva a participação de novatos no circuito mudou para esta temporada. Até o ano passado, o piloto titular devia ceder seu carro ao menos uma vez durante o campeonato. Agora, a Federação de Automobilismo Internacional (FIA) exige que as equipes deem espaço em dois treinos de cada corredor principal. Desse modo, Bortoleto e Hulkenberg ainda perderão mais um treino durante o torneio.

GP da Áustria e a temporada de Bortoleto

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O GP da Áustria, oitava etapa da temporada, ocorrerá entre os dias 26 a 28 de junho. A corrida principal está marcada para às 10h (horário de Brasília) do domingo, 28. Bortoleto tem boas recordações da pista do país europeu: ela foi palco de seus primeiros pontos na F1 no ano passado.

Em 2026, o brasileiro, em sua segunda temporada no circuito, continuou com um bom desempenho. No GP da Austrália, Bortoleto conquistou os pontos inaugurais da Audi, uma marca histórica para equipe estreante na competição.

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