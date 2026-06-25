Piloto brasileiro não participará de treino do GP da Áustria
Gabriel Bortoletto será substituído pelo piloto reserva da Alpine Paul Aron
Gabriel Bortoleto, único representante do Brasil na Fórmula 1, não estará no primeiro treino livre do Grande Prêmio da Áustria, nesta sexta-feira, 26. O brasileiro será substituído pelo estoniano de 22 anos Paul Aron, o piloto reserva da Alpine. Essa ação da Audi, construtora de Bortoletto, dá cumprimento a regra da F1 que obriga a utilização de corredores novatos em compromissos oficiais ao longo da temporada.
A parceria entre Aron e os membros da atual equipe alemã não é de hoje. Antes da Sauber se transformar em Audi, o estoniano já havia corrido pelo time suíço. Da mesma forma, em 2026, não será a primeira vez do piloto novato participando de atividades pela Audi. No GP de Barcelona-Catalunha, ele também assumiu o carro do alemão Nico Hulkenberg – o outro corredor da equipe alemã – durante um treino. Nessa etapa disputada no Red Bull Ring, na vila de Spielberg, perto da cidade de Zeltweg, Aron substituirá Bortoleto. O brasileiro, porém, estará ausente de somente um treino e participará da corrida principal.
A regra da F1 que incentiva a participação de novatos no circuito mudou para esta temporada. Até o ano passado, o piloto titular devia ceder seu carro ao menos uma vez durante o campeonato. Agora, a Federação de Automobilismo Internacional (FIA) exige que as equipes deem espaço em dois treinos de cada corredor principal. Desse modo, Bortoleto e Hulkenberg ainda perderão mais um treino durante o torneio.
GP da Áustria e a temporada de Bortoleto
O GP da Áustria, oitava etapa da temporada, ocorrerá entre os dias 26 a 28 de junho. A corrida principal está marcada para às 10h (horário de Brasília) do domingo, 28. Bortoleto tem boas recordações da pista do país europeu: ela foi palco de seus primeiros pontos na F1 no ano passado.
Em 2026, o brasileiro, em sua segunda temporada no circuito, continuou com um bom desempenho. No GP da Austrália, Bortoleto conquistou os pontos inaugurais da Audi, uma marca histórica para equipe estreante na competição.