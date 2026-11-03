Piloto brasileiro vai estrear na Formula 1 no GP de Interlagos
Rafa Câmara assume a Hass oficialmente em 2027, mas vai assumir o cockpit de maneira antecipada em SP
O piloto pernambucano Rafael Câmara vai fazer sua estreia na Fórmula 1 neste final de semana, em Interlagos. O brasileiro vai pilotar a Hass que era do francês Esteban Ocon nos GPs de São Paulo e Las Vegas, informou a equipe na tarde desta quinta-feira, 3. Com isso, ele de torna o 34º brasileiro a correr na categoria máxima do automobilismo.
Confirmado como titular na próxima temporada, Câmara assumiria a Hass apenas em 2027, mas ganhou a chance de antecipar sua estreia depois que Ocon se desentendeu com a equipe no GP do México. Com a confusão, a organização rescindiu o contrato, e o japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos, assumiu o volante no circuito mexicano.
Neste final de semana, no entanto, o piloto reserva disputa o tricampeonato da Toyota no Mundial de Endurance (WEC), em Milão, abrindo caminho para que Câmara corra em casa pela equipe americana, informou mais cedo o GE, da Globo. O brasileiro deve ceder o lugar novamente ao japonês no Catar e em Abu Dhabi, quando disputará o título da Fórmula 2, categoria em que é o atual líder.
Brasil em dose dupla
Com o anúncio de Rafael Câmara como piloto da Haas, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, entre os titulares na próxima temporada.
Antes de Câmara e Bortoleto, os últimos representantes brasileiros simultâneos na F1 foram Felipe Nasr, pela Sauber, e Felipe Massa, pela Williams, em 2016. No ano seguinte, Nasr deixou a categoria, e Massa disputou sua última temporada, iniciando um jejum de oito anos sem brasileiros, até a chegada de Bortoleto em 2025.
Rafa Câmara é o atual líder da Fórmula 2 pela Invicta. O pernambucano integra a Academia de Pilotos da Ferrari, assim como seu futuro companheiro de Haas, Ollie Bearman.