Com Rafa Câmara na Haas, Brasil volta a ter mais de um brasileiro na F1 após 11 anos
Atual líder da F2 se juntará a Gabriel Bortoleto no grid da principal categoria de automobilismo
Com o anúncio de Rafael Câmara como piloto da Haas em 2027, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, entre os pilotos titulares na próxima temporada.
Antes de Câmara e Bortoleto, os últimos representantes brasileiros simultâneos na F1 foram Felipe Nasr, pela Sauber, e Felipe Massa, pela Williams, em 2016. No ano seguinte, Nasr deixou a categoria, e Massa disputou sua última temporada, iniciando um jejum de oito anos sem brasileiros, até a chegada de Bortoleto em 2025.
Rafa Câmara é o atual líder da Fórmula 2 pela Invicta. O piloto integra a Academia de Pilotos da Ferrari, assim como seu futuro companheiro de Haas, Ollie Bearman. O brasileiro substituirá o francês Esteban Ocon, que deixará a equipe americana ao final da atual temporada.
Confira os pilotos brasileiros na F1:
- 1950: nenhum brasileiro
- 1951: Chico Landi
- 1952: Chico Landi e Gino Bianco
- 1953 – 1954: Chico Landi
- 1955 – 1956: Chico Landi e Nano da Silva Ramos
- 1957: nenhum brasileiro
- 1958 – 1959: Fritz D’Orey
- 1960 – 1969: nenhum brasileiro
- 1970 – 1971: Emerson Fittipaldi
- 1972: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace e Wilson Fittipaldi Jr.
- 1973: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Wilson Fittipaldi Jr. e Luiz Pereira Bueno
- 1974 – 1975: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace e Wilson Fittipaldi Jr.
- 1976 – 1977: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Ingo Hoffmann e Alex Dias Ribeiro
- 1978 – 1980: Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet
- 1981: Nelson Piquet e Chico Serra
- 1982 – 1983: Nelson Piquet, Chico Serra e Raul Boesel
- 1984 – 1986: Nelson Piquet e Ayrton Senna
- 1987: Nelson Piquet, Ayrton Senna e Roberto Pupo Moreno
- 1988 – 1991: Nelson Piquet, Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno e Maurício Gugelmin
- 1992: Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno, Maurício Gugelmin e Christian Fittipaldi
- 1993 – 1994: Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno, Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello
- 1995: Roberto Pupo Moreno, Rubens Barrichello e Pedro Paulo Diniz
- 1996 – 1997: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rosset e Tarso Marques
- 1998: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz e Ricardo Rosset
- 1999: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rosset e Ricardo Zonta
- 2000: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Zonta e Luciano Burti
- 2001: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Luciano Burti e Enrique Bernoldi
- 2002: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Enrique Bernoldi e Felipe Massa
- 2003: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Cristiano da Matta e Antônio Pizzonia
- 2004: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa, Cristiano da Matta e Antônio Pizzonia
- 2005: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa e Antônio Pizzonia
- 2006 – 2007: Rubens Barrichello e Felipe Massa
- 2008 – 2009: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Nelson Piquet Jr.
- 2010: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Bruno Senna e Lucas di Grassi
- 2011: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Bruno Senna
- 2012: Felipe Massa e Bruno Senna
- 2013 – 2014: Felipe Massa
- 2015 – 2016: Felipe Massa e Felipe Nasr
- 2017: Felipe Massa
- 2018 – 2019: nenhum brasileiro
- 2020: Pietro Fittipaldi*
- 2021 – 2024: nenhum brasileiro
- 2025 – 2026: Gabriel Bortoleto
- 2027: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara
*Pietro Fittipaldi correu dois GPs para substituir Romain Grosjean, que sofreu um grave acidente