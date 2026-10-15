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Esporte

Com Rafa Câmara na Haas, Brasil volta a ter mais de um brasileiro na F1 após 11 anos

Atual líder da F2 se juntará a Gabriel Bortoleto no grid da principal categoria de automobilismo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 out 2026, 13h41
Homem jovem de cabelo escuro e ondulado, sorrindo, ajusta um fone de ouvido preto. Ele veste um macacão de corrida preto com logotipos de patrocinadores como Invicta e Ferrari, e o emblema F2 Championship no colarinho. Uma garrafa de água é segurada por uma mão em primeiro plano, à direita. O fundo é desfocado, com tons claros e verdes
Rafael Câmara na Fórmula 2 (James Sutton - Formula 1/Formula 1/Getty Images)
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Com Rafa Câmara na Haas, Brasil volta a ter mais de um brasileiro na F1 após 11 anos Priorize VEJA no Google

Com o anúncio de Rafael Câmara como piloto da Haas em 2027, o Brasil volta a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1 após 11 anos. O pernambucano se junta a Gabriel Bortoleto, da Audi, entre os pilotos titulares na próxima temporada. 

Antes de Câmara e Bortoleto, os últimos representantes brasileiros simultâneos na F1 foram Felipe Nasr, pela Sauber, e Felipe Massa, pela Williams, em 2016. No ano seguinte, Nasr deixou a categoria, e Massa disputou sua última temporada,  iniciando um jejum de oito anos sem brasileiros, até a chegada de Bortoleto em 2025.

Rafa Câmara é o atual líder da Fórmula 2 pela Invicta. O piloto integra a Academia de Pilotos da Ferrari, assim como seu futuro companheiro de Haas, Ollie Bearman. O brasileiro substituirá o francês Esteban Ocon, que deixará a equipe americana ao final da atual temporada. 

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Confira os pilotos brasileiros na F1:

  • 1950: nenhum brasileiro
  • 1951: Chico Landi
  • 1952: Chico Landi e Gino Bianco
  • 1953 – 1954: Chico Landi
  • 1955 – 1956: Chico Landi e Nano da Silva Ramos
  • 1957: nenhum brasileiro
  • 1958 – 1959: Fritz D’Orey
  • 1960 – 1969: nenhum brasileiro
  • 1970 – 1971: Emerson Fittipaldi
  • 1972: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace e Wilson Fittipaldi Jr.
  • 1973: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Wilson Fittipaldi Jr. e Luiz Pereira Bueno
  • 1974 – 1975: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace e Wilson Fittipaldi Jr.
  • 1976 – 1977: Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Ingo Hoffmann e Alex Dias Ribeiro
  • 1978 – 1980: Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet
  • 1981: Nelson Piquet e Chico Serra
  • 1982 – 1983: Nelson Piquet, Chico Serra e Raul Boesel
  • 1984 – 1986: Nelson Piquet e Ayrton Senna
  • 1987: Nelson Piquet, Ayrton Senna e Roberto Pupo Moreno
  • 1988 – 1991: Nelson Piquet, Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno e Maurício Gugelmin
  • 1992: Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno, Maurício Gugelmin e Christian Fittipaldi
  • 1993 – 1994: Ayrton Senna, Roberto Pupo Moreno, Christian Fittipaldi e Rubens Barrichello
  • 1995: Roberto Pupo Moreno, Rubens Barrichello e Pedro Paulo Diniz
  • 1996 – 1997: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rosset e Tarso Marques
  • 1998: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz e Ricardo Rosset
  • 1999: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Rosset e Ricardo Zonta
  • 2000: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Ricardo Zonta e Luciano Burti
  • 2001: Rubens Barrichello, Pedro Paulo Diniz, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Luciano Burti e Enrique Bernoldi
  • 2002: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Enrique Bernoldi e Felipe Massa
  • 2003: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Cristiano da Matta e Antônio Pizzonia
  • 2004: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa, Cristiano da Matta e Antônio Pizzonia
  • 2005: Rubens Barrichello, Ricardo Zonta, Felipe Massa e Antônio Pizzonia
  • 2006 – 2007: Rubens Barrichello e Felipe Massa
  • 2008 – 2009: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Nelson Piquet Jr.
  • 2010: Rubens Barrichello, Felipe Massa, Bruno Senna e Lucas di Grassi
  • 2011: Rubens Barrichello, Felipe Massa e Bruno Senna
  • 2012: Felipe Massa e Bruno Senna
  • 2013 – 2014: Felipe Massa
  • 2015 – 2016: Felipe Massa e Felipe Nasr
  • 2017: Felipe Massa
  • 2018 – 2019: nenhum brasileiro
  • 2020: Pietro Fittipaldi*
  • 2021 – 2024: nenhum brasileiro
  • 2025 – 2026: Gabriel Bortoleto
  • 2027: Gabriel Bortoleto e Rafael Câmara

*Pietro Fittipaldi correu dois GPs para substituir Romain Grosjean, que sofreu um grave acidente

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TAGS:
Automobilismo
F1
Fórmula 1
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