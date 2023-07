Palmeiras pega Fla para retomar boa fase; acompanhe da 14ª do Brasileirão

Os dois times mais vitoriosos do futebol nacional nos últimos anos, Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste sábado (8), no Allianz Parque, às 21h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde é o quarto colocado, com 23 pontos, dois a menos que o Mengão, que está em terceiro lugar. Portanto, um clássico com confronto direto pela terceira colocação.

Apontados como principais favoritos ao título nacional desde o começo da temporada, os dois times, no entanto, não contavam com a aparição do Botafogo, que agarrou a liderança na terceira rodada e até agora não deixou ninguém se aproximar. Outro que surgiu para atrapalhar os rivais foi o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho e com o uruguaio Luis Suárez no ataque, o time gaúcho assumiu a vice-liderança há pouco tempo e tem um ponto a mais que o Rubro-negro.

O duelo será um desafio para o Verdão se recuperar ainda curto mal momento em que se encontra. O time não vence há três partidas no campeonato e vem de derrota para o rival São Paulo, na Copa do Brasil. A equipe de Abel Ferreira, que vai entrar em uma série decisiva de partidas, tanto da Copa do Brasil (jogo de volta contra o São Paulo), como nas oitavas de final das Libertadores, deve ter forca máxima na partida contra o Fla. O meia Zé Rafael, que se recupera de lesão, é dúvida.

Visitante, o Flamengo chegará sem seu principal atacante. Gabigol se recupera de contusão no tornozelo direito, que já o havia tirado do jogo com o Athletico-PR, no meio da semana, pela Copa do Brasil. O defensor Léo Pereira também não entra em campo, lesionado. A novidade no banco ficará por conta do goleiro argentino Rossi, ex-Boca Juniors e Al Nassr, e recém-contratado. Uma vitória fora de casa pode, além de afastar o rival paulista do G3, poderá dar ao Flamengo a vice-liderança. Isso porque no domingo (9), o Grêmio recebe o próprio líder Botafogo. Um tropeço dos gaúchos pode ajudar o Fla a chegar mais perto do rival carioca. O jogo no Allianz Parque terá transmissão do canal fechado Sportv, e pelo Premiere (pay-per-view).

O Tricolor gaúcho, apesar de enfrentar o líder, tem bom motivo para chegar confiante. Além das três vitórias seguidas no Brasileiro, o clube é o único da Série A que ainda não perdeu em casa neste ano, são 10 meses de invencibilidade. No ataque, porém, a dúvida sobre as condições físicas de Suárez continuam. O joelho direito do uruguaio tem sido um problema e ele será reavaliado. O clube e o atleta negociam data para que ele viaje à Barcelona, para ser avaliado por uma referência no assunto, o espanhol Ramón Cugat. Uma vitória pode diminuir para quatro pontos a distância para o líder.

Por outro lado, o Botafogo não tem sido muito intimidado pelos anfitriões neste Brasileiro. O time alvinegro faz a melhor campanha entre os visitantes, com quatro vitórias longe do estádio Nilton Santos. Uma delas, por sinal, derrubou o último invicto do campeonato, o Palmeiras, há duas rodadas. Com quatro vitórias seguidas na competição, o Fogão tenta ampliar sua vantagem, que atualmente é de sete pontos sobre o time gaúcho. Enquanto tenta contratar o português Bruno Lage para o comando da equipe, os cariocas seguem comandados pelo interino Cláudio Caçapa. A partida, às 18h30, também será transmitida pelo SporTV (tv fechada) e Premiere (pay-per-view).

Duelos da 14ª rodada do Brasileirão

Sábado (8)

Cuiabá x Bahia

Vasco da Gama x Cruzeiro

Atlético-MG x Corinthians

Coritiba x América-MG

Palmeiras x Flamengo

Domingo (9)

Santos x Goiás

Fluminense x Internacional

Red Bull Bragantino x São Paulo

Fortaleza x Athletico-PR

Grêmio x Botafogo