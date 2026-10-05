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Os recordes e títulos de Lionel Messi pela seleção argentina

Camisa 10 e capitão se despede da Albiceleste nesta terça, 6, depois de 21 anos defendendo as cores do país

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 18h00 | Atualizado em 6 out 2026, 10h10
Messi beija a sonhada taça da Copa do Mundo -
Messi beija a sonhada taça da Copa do Mundo (Anne-Christine Poujoulat/AFP)
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Lionel Messi encerra sua carreira na seleção argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O camisa 10 e capitão da Albiceleste se despede da sua torcida e do futebol de seleções com um números recordistas e difíceis de serem superados. 

Desde a sua estreia no profissional em 2005, Messi jogou 207 jogos pela seleção argentina. Com a partida contra Benim, chegará a 208 aumentando o número recorde em relação ao segundo colocado no quesito, Javier Mascherano, já aposentado dos gramados. 

Na artilharia, também é líder disparado com 125 gols marcados, 70 a mais que o segundo colocado Gabriel Batistuta com 55 gols. Em assistências, ele tem mais do que o dobro de passes para gol do que o segundo colocado: Messi tem 68, enquanto Di María tem 32.

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Recordes de Copa do Mundo

O jogador é o único do país a disputar seis Copas do Mundo. Além dele, apenas o mexicano Guillermo Ochoa e o português Cristiano Ronaldo realizaram o feito.

Messi também é artilheiro do seu país na competição, com 21 gols nas edições em que participou, também dobrando a marca de Batistuta com dez gols e Diego Maradona com oito. Apenas o francês Kylian Mbappé, ainda em atuação pelos Bleus, está a sua frente na artilharia geral com 22 gols.

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Na competição, ele também se tornou o jogador mais velho ao marcar um hat-trick. Aos 38 anos, fez os três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na fase de grupos do Mundial deste ano na América do Norte. 

Com a campanha vice-campeã neste ano, Messi alcançou se tornou o primeiro jogador a disputar mais de 30 partidas do torneio, chegando a 34 com a final contra a Espanha.

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Títulos

Nas categorias de base da seleção argentina, Messi conquistou a Copa do Mundo sub-20 em 2005 e a medalha de ouro olímpica em 2008, em Pequim.

Os troféus no profissional demoraram a vir e o jogador bateu na trave com os vice-campeonatos da Copa do Mundo em 2014 e da Copa América em 2007, 2015 e 2016. 

Em 2021, enfim, desencantou com a conquista da Copa América em pleno Maracanã, contra o Brasil. No ano seguinte conquistou a Finalíssima contra a Itália, então campeã da Eurocopa, e chegou ao título máximo da Copa do Mundo, no Catar. Dois anos mais tarde, conquistou mais um continental.

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Sua carreira na seleção argentina chega ao fim, depois da sua terceira final de Mundial. Em 2026, ficou com outro vice-campeonato da Copa do Mundo, após perder para a Espanha na final.

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