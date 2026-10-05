Os recordes e títulos de Lionel Messi pela seleção argentina
Camisa 10 e capitão se despede da Albiceleste nesta terça, 6, depois de 21 anos defendendo as cores do país
Lionel Messi encerra sua carreira na seleção argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. O camisa 10 e capitão da Albiceleste se despede da sua torcida e do futebol de seleções com um números recordistas e difíceis de serem superados.
Desde a sua estreia no profissional em 2005, Messi jogou 207 jogos pela seleção argentina. Com a partida contra Benim, chegará a 208 aumentando o número recorde em relação ao segundo colocado no quesito, Javier Mascherano, já aposentado dos gramados.
Na artilharia, também é líder disparado com 125 gols marcados, 70 a mais que o segundo colocado Gabriel Batistuta com 55 gols. Em assistências, ele tem mais do que o dobro de passes para gol do que o segundo colocado: Messi tem 68, enquanto Di María tem 32.
Recordes de Copa do Mundo
O jogador é o único do país a disputar seis Copas do Mundo. Além dele, apenas o mexicano Guillermo Ochoa e o português Cristiano Ronaldo realizaram o feito.
Messi também é artilheiro do seu país na competição, com 21 gols nas edições em que participou, também dobrando a marca de Batistuta com dez gols e Diego Maradona com oito. Apenas o francês Kylian Mbappé, ainda em atuação pelos Bleus, está a sua frente na artilharia geral com 22 gols.
Na competição, ele também se tornou o jogador mais velho ao marcar um hat-trick. Aos 38 anos, fez os três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, na fase de grupos do Mundial deste ano na América do Norte.
Com a campanha vice-campeã neste ano, Messi alcançou se tornou o primeiro jogador a disputar mais de 30 partidas do torneio, chegando a 34 com a final contra a Espanha.
Títulos
Nas categorias de base da seleção argentina, Messi conquistou a Copa do Mundo sub-20 em 2005 e a medalha de ouro olímpica em 2008, em Pequim.
Os troféus no profissional demoraram a vir e o jogador bateu na trave com os vice-campeonatos da Copa do Mundo em 2014 e da Copa América em 2007, 2015 e 2016.
Em 2021, enfim, desencantou com a conquista da Copa América em pleno Maracanã, contra o Brasil. No ano seguinte conquistou a Finalíssima contra a Itália, então campeã da Eurocopa, e chegou ao título máximo da Copa do Mundo, no Catar. Dois anos mais tarde, conquistou mais um continental.
Sua carreira na seleção argentina chega ao fim, depois da sua terceira final de Mundial. Em 2026, ficou com outro vice-campeonato da Copa do Mundo, após perder para a Espanha na final.