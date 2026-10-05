Messi disputa último jogo pela Argentina nesta terça, 6; confira horário e onde assistir

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Lionel Messi encerra sua lendária jornada na seleção argentina nesta terça-feira, em amistoso contra o Benim. O maior artilheiro e capitão da Albiceleste se despede em Buenos Aires após mais de duas décadas e seis títulos, incluindo a tão sonhada Copa do Mundo. Uma trajetória de superação e glória que merece ser revisitada.

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Lionel Messi encerra sua carreira na seleção argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim. A “última dança” do jogador será realizada no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, às 20h (horário de Brasília). Depois de mais de duas décadas defendendo a Albiceleste, o camisa 10 e capitão se despede como maior artilheiro da equipe nacional e com seis títulos, considerando categorias de base ao profissional.

O jogador anunciou sua aposentadoria da seleção argentina em 31 agosto deste ano depois de chegar a sua terceira final de Copa do Mundo, na edição na América do Norte, no mês anterior. Na decisão, Messi e companhia ficaram com o vice-campeonato após perderem para a Espanha por 1 a 0.

“Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que chegou o momento”, escreveu Messi no seu anúncio de aposentadoria nas redes sociais. “Juro para vocês que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, em que conquistamos tudo, mas também antes disso.”

No dia 8 de agosto, o pai do atleta faleceu e Messi afirmou que com isso estava “ainda mais convencido do que antes” sobre a sua decisão de se aposentar da seleção.

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Aos 39 anos, Messi segue atuando pelo Inter Miami, na MLS, nos Estados Unidos, com contrato válido até o fim de 2028.

Das críticas à glória

Antes de erguer troféus, Messi foi criticado por não corresponder o sucesso que tinha no futebol de clubes na seleção argentina. Em 2014, no Brasil, também ficou na segunda colocação da Copa do Mundo.

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Há dez anos, o jogador chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção quando amargou dois vice-campeonatos consecutivos da Copa América em 2015 e 2016. Na segunda derrota, isolou sua cobrança na disputa de pênaltis que deu o título para os adversários chilenos e ainda no estádio de Nova York e Nova Jersey falou em tom de despedida que a decisão “era para o bem de todos”.

Felizmente para o torcedor argentino, ele voltou a atrás para defender as cores do país por mais uma década. Desde então, Messi foi bicampeão da Copa América com a Argentina, em 2021 e 2024, e conquistou a tão sonhada Copa do Mundo em 2022, no Catar.

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Despedida

Nesta data Fifa estendida de setembro e outubro, a seleção argentina disputa três jogos, mas Messi jogará apenas no terceiro e último. Contra Bolívia e Burkina Faso, a equipe do técnico Lionel Scaloni goleou por 4 a 0 e 7 a 0, respectivamente.

Para a partida contra Benim, o treinador prevê como será a despedida do seu camisa 10: “Imagino que haverá muita emoção na terça-feira com o Leo. Será um dia inesquecível para todos, e sou grato por fazer parte disso. Será o dia dele e o dia dos caras que compartilharam momentos com ele. Serei um espectador do banco de reservas. Temos mais dois treinos com ele e esperamos aproveitar”, afirmou Scaloni em coletiva de imprensa no dia 3 de outubro.

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Onde assistir à despedida de Messi da seleção?

O amistoso entre Argentina e Benim será transmitido pelo canal fechado SporTV e no YouTube pela getv às 20h.